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Сегодня, 11:15

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

23 октября ЦСКА отправится на непростой выезд к «Оренбургу». Игра 14-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.84, вероятность — около 53%. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 4.10 (23%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (24%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 4000 рублей.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на большое преимущество армейцев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа ЦСКА 2:1 — за 8.00;

• успех гостей 1:0 — за 8.20.

Команды играют результативно. ЦСКА за 13 туров забил уже 26 голов, «Оренбург» — 22: это третий и шестой показатели в РПЛ соответственно. Оренбуржцы же в шести последних играх во всех турнирах оформляли минимум по два забитых мяча.

Тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 оценен в 2.20.

У обеих команд есть топовые бомбардиры: Федор Чалов из ЦСКА вонзил уже 10 мячей во всех турнирах, Владимир Сычевой из «Оренбурга» — 11.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.42. Эти рынки на армейцев предложены с котировками 1.75 и 2.08.

Владимир Федотов, ЦСКА. «Оренбург» — ЦСКА: без Федотова армейцам победа не светит?

Прогноз и анализ матча «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

Армейцы идут на высоком третьем месте, но в последнее время ненадежно действуют в обороне. Москвичи пропускали в восьми последних матчах во всех турнирах. «Оренбург» же в шести предыдущих играх заколачивал минимум два мяча, в двух оформил по четыре гола, а всего не отличился только в двух матчах сезона. ЦСКА не забивал лишь в трех встречах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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