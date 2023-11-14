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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

PARI проведет LAN-турнир по CS2 в Белграде с призовым фондом 100 000 долларов

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Букмекерская компания PARI совместно с оператором киберспортивных соревнований RLG организует LAN-турнир по Counter-Strike 2 под названием PARI, PLEASE. Чемпионат в стилистике знаменитой игры в жанре головоломка Papers, please пройдет в столице Сербии Белграде.

В ивенте примут участие восемь коллективов, среди которых PARIVISION, Aurora и FURIA. Пять участников ивента входят в топ-30 рейтинга HLTV. Команды разыграют призовой фонд в размере 100 000 долларов.

Турнир пройдет с 16 по 20 ноября на Relog Arena. Чемпионат будет разделен на два этапа. Сначала команды сразятся в группах — два квартета по четыре коллектива. Все матчи этой стадии пройдут в формате best-of-3. Два лучших ростера из каждого квартета попадут в плей-офф. Решающий этап PARI, PLEASE будет проведен по системе Single-Elimination. Финальный поединок состоится в формате best-of-5.

Участники турнира:

Группа А

  • 9Pandas;
  • Movistar Riders;
  • MIBR;
  • BB Team.

Группа B

  • Aurora;
  • PARIVISION;
  • Eternal Fire;
  • FURIA.

PARI, PLEASE не первый крупный LAN-ивент, который организует PARI вместе с партнерами. В августе в Белграде проходил чемпионат Dunav Party, где восемь коллективов сражались за призовой фонд в размере 50 000 долларов. Победителем ивента стала Team Spirit.

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