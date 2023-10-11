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Сегодня, 19:45

PARI стала партнером состава Thunder Awaken по Dota 2

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Букмекерская компания PARI заключила спонсорское соглашение с составом южноамериканской команды Thunder Awaken по Dota 2. В ростере четыре игрока из Перу, а также белорусский киберспортсмен Алексей Smiling Knight Свиридов. В августе коллектив занял второе место в региональных отборочных и завоевал путевку на The International 2023.

В этом сезоне Thunder Awaken дважды занимала третье место в розыгрышах DPC.

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У коллектива множество уверенных сигнатурных героев, например Oracle, Lion, Ember Spirit, благодаря которым команда выиграла серию онлайн-турниров в Южной Америке. В прошлом сезоне Thunder Awaken дошла до топ-6 на The International, став лучшей командой региона. Новый ростер клуба стремится повторить и превзойти это достижение.

Состав Thunder Awaken:

  • Алексей Smiling Knight Свиридов;

  • Джордан SLATEM Вега;

  • Марио ILICH- Ромеро;

  • Родриго n1ght Куэва Крус;

  • Ромель Mjz Квинтерос.

Иван Бураченко, руководитель направления киберспорта PARI:

«У Thunder Awaken молодой состав, который уже доказал свою состоятельность на региональной сцене и смог попасть на главный турнир года. Для большинства участников коллектива это будет первый The International в жизни. Мы рады, что сможем поддержать ребят на этом важном этапе их карьеры. Надеемся, что в Сиэтле они покажут свою лучшую игру и приятно удивят фанатов».

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Эдуардо Ку Бустиос, СЕО Thunder Awaken:

«Наша организация рада заключению спонсорского соглашения с PARI, которое выведет участие в The International на новый уровень. Рост нашего региона является важным шагом для консолидации новых команд, а поддержка международных брендов, таких как PARI, позволяет нам продолжать совершенствовать игровую экосистему, стремясь к лучшим результатам».

The International 2023 по Dota 2 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.

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