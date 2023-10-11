PARI стала партнером состава Thunder Awaken по Dota 2

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Сегодня, 19:45
Букмекерская компания PARI заключила спонсорское соглашение с составом южноамериканской команды Thunder Awaken по Dota 2. В ростере четыре игрока из Перу, а также белорусский киберспортсмен Алексей Smiling Knight Свиридов. В августе коллектив занял второе место в региональных отборочных и завоевал путевку на The International 2023.
В этом сезоне Thunder Awaken дважды занимала третье место в розыгрышах DPC.
У коллектива множество уверенных сигнатурных героев, например Oracle, Lion, Ember Spirit, благодаря которым команда выиграла серию онлайн-турниров в Южной Америке. В прошлом сезоне Thunder Awaken дошла до топ-6 на The International, став лучшей командой региона. Новый ростер клуба стремится повторить и превзойти это достижение.
Состав Thunder Awaken:
Алексей Smiling Knight Свиридов;
Джордан SLATEM Вега;
Марио ILICH- Ромеро;
Родриго n1ght Куэва Крус;
Ромель Mjz Квинтерос.
Иван Бураченко, руководитель направления киберспорта PARI:
«У Thunder Awaken молодой состав, который уже доказал свою состоятельность на региональной сцене и смог попасть на главный турнир года. Для большинства участников коллектива это будет первый The International в жизни. Мы рады, что сможем поддержать ребят на этом важном этапе их карьеры. Надеемся, что в Сиэтле они покажут свою лучшую игру и приятно удивят фанатов».
Эдуардо Ку Бустиос, СЕО Thunder Awaken:
«Наша организация рада заключению спонсорского соглашения с PARI, которое выведет участие в The International на новый уровень. Рост нашего региона является важным шагом для консолидации новых команд, а поддержка международных брендов, таких как PARI, позволяет нам продолжать совершенствовать игровую экосистему, стремясь к лучшим результатам».
The International 2023 по Dota 2 пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира.