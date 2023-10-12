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Сегодня, 08:15

Россия — Камерун: парни Карпина готовы огорчить Онану

Прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Андре Онана (сборная Камеруна).
Фото Global Look Press
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12 октября сборные Камеруна и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: поставить на победу парней Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.11, это около 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.61 (28%). «Мирный» исход за 3.41 (29%).

Единственная встреча соперников в XXI веке была товарищеской и закончилась нулевой ничьей в июне 2011 года. Непоражение камерунцев предложили за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:

  • 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 в пользу России — за 6.40;

  • 0:0 — за 6.77.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Мбаппе приехал в сборную Франции с худшей серией без голов за два года. Игра с Нидерландами — шанс на реинкарнацию

Прогноз и ставка на матч Россия — Камерун

Коллектив Валерия Карпина встретится с участником ЧМ-2022 во втором товарняке подряд. «Неукротимые львы» везут в Москву мощный ростер: на поле «ВТБ Арены» ожидаются Андре Онана, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Венсан Абубакар, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и другие. Найти мотивацию на поединок с таким соперником будет немного проще, чем с олимпийской сборной Египта, Таджикистаном или Узбекистаном.

Рекомендуемая ставка: Россия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.00.

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