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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы Роналду разразиться дублем в матче чемпионата мира против Швейцарии

Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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6 декабря на чемпионате мира в Катаре состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Португалии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ признали Португалию фаворитом встречи. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.87, вероятность исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Швейцарии — за 4.90 (19%).

Криштиану Роналду проведет четвертый матч в турнире — пока на его счету в Катаре всего один гол в ворота Ганы в матче первого круга группового этапа. Забьет ли он еще раз уже в ближайшей встрече? Взять его точный удар можно с коэффициентом 2.19. На дубль котировка — 7.47, на хет-трик — безумные 22.5.

Если считаете, что ставить на Роналду-бомбардира опасно, можете присмотреться к другой его статистике в матче. Например, на то, что Криш хотя бы раз попадет в офсайд, коэффициент — 1.65.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Еще выше коэффициент на ТБ 1.5 удара в створ ворот в его исполнении — 1.80. За 1.75 можно взять вариант «На Криштиану нарушат правила два и более раза».

Сколько раз сфолит сам португалец? Хотя бы один грязный приемчик с его стороны стоит 1.75.

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Португалия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года