Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Реал» — «Атлетико»: где смотреть матч Кубка Испании 26 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби — «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сразится с «Атлетико». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени и с 22.55 мск будет показана на сайте matchtv.ru. Главный арбитр — Сесар Сото Градо.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу действующего чемпиона Испании можно поставить за 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша в основное время выплата составит 4100 рублей.

На проход команды Анчелотти в следующий раунд с учетом возможной серии пенальти котировка — 1.49. На коллектив Симеоне — 2.75.

Считаете, что «матрасники» не уступят в дерби? Вариант Х2 идет за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

Высока вероятность гола Карима Бензема — на счету француза 12 забитых мячей в 18 матчах во всех турнирах. Коэффициент — 1.95.

Микель Артета и&nbsp;Пеп Гвардиола в &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: Артета хочет превзойти учителя, но что об этом думает Холанн?

Можете поставить на офсайды у Альваро Мораты. Если испанский форвард «Атлетико» заберется во вне игры один раз, то ваша ставка увеличится в 1.75 раза.

Два наиболее вероятных точных счета — ничья 1:1 и победа «Реала» 1:0 за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Читайте также
Велогонщик Закарин рассказал о тренировках на автотрассе Челны — Казань: «Прижаться к обочине, и нормально»
МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Валенсия» — «Атлетик»: где смотреть матч Кубка Испании 26 января 2023 года онлайн в прямом эфире