2 марта «Барселона» и «Реал» сразятся в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск. Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение «Реалу». На победу мадридского клуба котировка — 1.95, вероятность этого исхода — 51%. Успех «Барселоны» доступен за 4.20 (22%), ничья — за 3.65 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.

Последний матч в январе в рамках Суперкубка Испании остался за каталонцами. На то, что они снова не проиграют, котировка — 1.85.

В пяти последних играх «Реал» в среднем забивал 3.4 мяча, «Барселона» — 1.2 гола. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Соперники обменялись результативными ударами в шести из семи предыдущих очных встреч: вариант «обе забьют» предложен за 1.80, «обе забьют — нет» — за 2.05.

Солидные 1.43 доступны на хотя бы один гол «Барсы» — она отличилась в восьми последних матчах против бланкос. Но не стоит забывать, что каталонцы не могут рассчитывать в этой игре на Левандовски, Дембеле и Педри.

Какая из команд совершит больше обводок? Если считаете, что благодаря Винисиусу победит «Реал», сделайте ставку на них за 1.95. За 2.40 можно взять «Барселону». Равенство — за 6.50.