28 марта Испания во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сыграет с Шотландией. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк», швейцарский арбитр Сандро Шерер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция для фанатов из России будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекерская компания PARI считает Испанию фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.70, что составляет 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 5.70 (17%), ничья — за 3.90 (25%).

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Команда Стива Кларка не проиграла в пяти последних матчах. Поставить продление серии в игре с Испанией можно за 2.15.

Шотландия забила в восьми домашних поединках подряд, а два и больше мяча — в семи из 10 встреч при своих болельщиках. На гол в исполнении хозяев можно поставить за 1.63.

В предыдущих пяти матчах «ла роха» оформила в среднем 2.4 мяча, а синие — 1.8 гола. ТБ 2.5 предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

Аналитики сомневаются — отличится каждая из команд или одна из них. На обмен голами и «обе забьют — нет» одинаковый коэффициент 1.90.

В первом туре испанцы и шотландцы стартовали с быстрых голов. На результативный удар в первые полчаса предложена котировка 1.85.

Наиболее вероятный исход матча, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу Испании. Поставить на этот вариант можно за 6.50.