24 ноября в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Швейцарии и Камеруна. Матч начнется в 13.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных хозяев. Поставить на Швейцарию можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (27%), победа камерунцев — за 5.60 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На этом чемпионате мира андердоги умеют удивлять: саудиты победили Аргентину, японцы — Германию. Если считаете, что Камерун продолжит тренд и подарит сенсацию, — оформите ставку «К2 не проиграет» за 2.16.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.30, Ф2(0) — за 3.90.

Ни в одной из пяти прошедших игр Камеруна не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.71.

Эксперты не рассчитывают на обмен голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.69.

Джердан Шакири — один из героев сборной Швейцарии. Однако гол от него доступен за солидный коэффициент 4.25. А у Гранита Джаки шансов отличиться еще меньше, котировка — 8.00.

Четыре наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Швейцарии — за 5.40;

• 2:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 6.80.

• 2:1 — за 8.50.