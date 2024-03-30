30 марта «Сочи» и ЦСКА сыграют в 22-м туре РПЛ. Поединок на стадионе «Фишт» стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Василий Казарцев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline верят в гостей: победу москвичей предложили за 2.12, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Сочи» идет за 3.40 (29%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Триумф ЦСКА с форой (0) доступен за 1.54. Эта же опция на южан ждет вас за 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87. «Обе забьют» представили за 1.76, коэффициент на обратный вариант — 2.07.

В первом круге красно-синие прихлопнули «барсов» на «ВЭБ Арене» (3:1). Рынок на то, что парни Владимира Федотова снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

Назначение Роберта Морено встряхнуло южан: после зимнего перерыва они не проиграли в РПЛ ни разу — разделили очки с конкурентом в борьбе за выживание «Балтикой» (0:0) и борющимся за топ-4 «Локомотивом» (2:2). Да и в Кубке России «барсы» сошли с дистанции только в серии пенальти (2:4) — основное время четвертьфинальной разборки с хабаровским СКА завершилось вничью (1:1).

Красно-синие выглядят именно тем соперником, который способен прервать серию сочинцев: парни Владимира Федотова выиграли и не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). В первом круге армейцы легко добыли победу на «ВЭБ Арене» (3:1) и готовы снова выступить результативно.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 мяча за 2.10.

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