30 марта «Крылья Советов» и «Зенит» сойдутся в 22-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию с 13.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: их победа доступна с котировкой 1.78, вероятность — примерно 55%. Выигрыш самарцев можно взять за 4.30 (22%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.10 (23%).

«Крылья» уступили «Зениту» в пяти последних матчах во всех турнирах. Поставить на то, что самарцы не проиграют в предстоящем поединке, можно с коэффициентом 2.10.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 — за 6.60;

• 2:1 и 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Команда Сергея Семака ведет упорную борьбу за чемпионство и не может себе позволить терять очки: отрыв от второго места составляет всего один балл, от третьего — два. Тем более «Крылья» находятся в ужасной форме: всухую отдали три последних матча чемпионата (общий счет 0:7). Статистика личных встреч тоже говорит в пользу «Зенита» — восемь побед в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.

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