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Тунис — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Тунис — Австралия 26 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Вахби Хазри в сборной Туниса.
Фото Global Look Press
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26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся аутсайдеры группы D — Тунис и Австралия. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток немца Даниэля Зиберта прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Тунис
Австралия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Карфагенским орлам»: поставить на победу Туниса можно с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш австралийцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за 3.40 (28%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех тунисцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа Туниса 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех «Карфагенских орлов» 2:0 — за 8.40.

В первом туре сборные на двоих забили лишь один мяч: «Соккеруз» забили в матче с Францией, но все равно крупно проиграли (1:4). Тунис же скатал нулевую ничью с Данией. Верите, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 2.13, «обе забьют — нет» — за 1.71.

Чемпионат мира в Катаре получается нерезультативным: на турнире прошло уже больше нулевых ничьих (пять), чем на прошлом ЧМ (одна). Аналитики сомневаются в том, что и предстоящая встреча получится яркой. Тотал больше 2.5 гола можно взять за приличные 2.43, ТМ 2.5 — за 1.63.

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При этом в командах есть неплохие нападающие: за Тунис выступают Вахби Хазри и Наим Слити, за Австралию — Авер Мабил из «Кадиса». Индивидуальный тотал африканцев больше 1.5 мяча оценен в 2.36, ИТМ1 (1.5) — в 1.59.

Эти рынки на «Соккеруз» предложены с котировками 3.70 и 1.28 соответственно.

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Сборная Туниса по футболу
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Англия — США: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире