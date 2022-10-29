29 октября в 12-м туре ла лиги сыграют «Валенсия» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Месталья», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в гостей. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.40 (22%), успех хозяев — в 5.60 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Валенсия» не уступит дома, оформите ставку за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.88, Ф2(-1) — за 1.92. Однако если команда победит ровно в один мяч, ставка будет возвращена.

Эксперты ожидают голов в игре, более того, голов с двух сторон:

• Вариант «обе забьют» можно взять за 1.69. В десяти прошедших личных встречах лишь раз отличилась только одна команда.

• Тотал больше 2.5 идет за 1.63 — в десяти прошедших личных встречах вариант встречался восемь раз.

«Барселона» пропустила меньше всех в ла лиге (4). Если считаете, что «Валенсия» сможет пробить каталонскую оборону, поставьте на это за 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:2 — за 7.80;

• 1:1 — за 8.00;

• 0:2 — за 8.10.