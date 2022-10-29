29 октября в матче 12-го тура ла лиги «Барселона» попробует оправдаться за еврокубковый провал — мешать ей будет «Валенсия». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Месталье», насладиться эфиром можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами каталонцев. Поставить на победу гостей можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.40 (22%), успех «Валенсии» — в 5.60 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят на «Месталье», оформите ставку за 2.40.

На матч представлен широкий рынок форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.54, Ф2(+1) — за 1.88. Ф2(-1.5) идет за 2.48, Ф2(-1) — за 1.92.

Эксперты ожидают результативной встречи, что неудивительно — в последних пяти матчах «Барселоны» голевой «верх» проходил всегда, у «Валенсии» четыре раза. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.63.

В прошедших десяти матчах во всех турнирах «Валенсия» в среднем забивала 1.7 мяча за игру, каталонцы оформляли 1.6. ИТБ1 (1.5) можно взять за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.57.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

По «Барселоне» сильно ударил второй подряд невыход в плей-офф Лиги чемпионов — это было видно уже по игре с «Баварией», когда каталонцам все стало известно. Но, как показывает практика, встреча с «блауграной» после еврокубковых провалов — не к добру. Двум соперникам после первой игры с «Баварией» они забили четыре безответных мяча, после первой игры с «Интером» один, после второй — проиграли «Реалу», но затем уничтожили двух оппонентов с общим счетом 7:0. Что-что, а выместить злобу на ла лиге команда Хави умеет. Тем более напротив «Валенсия» на серии из трех матчей без побед.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ2.5 за 2.26.