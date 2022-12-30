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Сегодня, 13:15

«Вальядолид» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года
Артем Белинин
Игроки «Реала».
Фото Global Look Press
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30 декабря в 15-м туре ла лиги сыграют «Вальядолид» и мадридский «Реал». Игра начнется в 23.30 по московскому времени на стадионе «Хосе Соррилья», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Хосе Мунуэр Монтера.

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в «Реал». Поставить на команду можно за 1.52, это примерно 66%. Ничью оценили в 4.70 (19%), успех «Вальядолида» — в 6.50 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4700 рублей.

Если считаете, что «Вальядолид» не уступит, оформите ставку за 2.65.

Улучшить котировку на «Реал» или добавить шансов хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.10, Ф2(-1) — за 1.79.

До перерыва на ЧМ в четырех из пяти матчей «Реала» было забито больше трех голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.61.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Реала» за 7.70.

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Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Реал»

«Реал» отправил в Катар практически всех своих игроков, поэтому не смог нормально подготовиться к рестарту сезона. Но Карло Анчелотти повезло: первым клубом после перерыва на пути сливочных станет «Вальядолид» с 12-й строчки. Соперники королевского клуба играют дома не очень ярко, в шести из семи встреч на «Хосе Соррилье» было забито меньше трех голов. Если прибавить сюда уставшую после мундиаля команду «бланкос», напрашивается ставка на «низ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 мяча за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вальядолид
ФК Реал
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