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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Аризоны»

Артемий Кутейников
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press
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6 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Аризоной Койотис». Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», время начала — 2.00 мск. В России не транслируют матчи НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу команды Александра Овечкина в основное время можно с коэффициентом 1.57, вероятность — примерно 62%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 4.80 (20%), ничья идет за 5.10 (18%).

Верите в победу «Вашингтона»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1570 рублей.

Овечкин — лучший бомбардир «Кэпиталз» в этом сезоне и единственный игрок команды, который набрал 10 результативных очков. За 12 матчей в регулярке НХЛ русский форвард оформил 6+4 по системе «гол+пас» и оформлял по одному голевому действию в четырех последних встречах (три гола и один ассист).

По мнению экспертов, Александр — самый вероятный автор гола в составе «Вашингтона». Поставить на то, что Овечкин отличится в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.65. Обратный рынок доступен за 2.11.

Пока нападающий только в одной игре сезона набрал больше одного результативного очка — оформил 2+2 по системе «гол+пас» в триллере с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Тотал набранных баллов Овечкина больше 1.5 можно взять за 2.55, ТМ 1.5 — за 1.45.

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Александр продолжает гонку за рекордом по голам в НХЛ: сейчас россиянин с 786 голами — третий снайпер в истории лиги, его опережают Гарди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Поставить на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/25, можно с коэффициентом 1.55.

Также в матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.83, Ф2(+1.5) — за 1.97;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.51.

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