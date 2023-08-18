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«Вердер» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 18 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Вердер» — «Бавария» 18 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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18 августа в первом туре чемпионата Германии «Бавария» сразится с «Вердером». Встреча команд пройдет на «Везерштадионе» и начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 21.25 мск. А главным арбитром назначен Феликс Цвайер.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
18 авг, 21:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко наберет три очка. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.28, что примерно 77% вероятности исхода. Ничья идет за 6.77 (14%), успех «Вердера» — за 9.25 (9%).

На победе «Баварии» много не заработаешь, но шансы очень хороши — ставка в 1000 рублей принесет 1280 рублей.

Если же верите в «Вердер», возьмите 1Х за 3.88. Либо Ф1(+1.5) за 2.20.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 3.5 — в 2.14. От четырех мячей было забито всего в трех из 10 последних матчах команд на поле бременцев.

Эксперты уверены, что гости отличатся трижды: ИТБ2 (2.5) идет за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.13. Гол «Вердера» предложено оформить за 1.50.

Обмен голами доступен с коэффициентом 1.60, противоположный результат — с 2.35.

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Победа «Баварии» с форой (-1.5) мяча оценена в 1.71. Если же вы предполагаете, что успех будет крупнее, используйте Ф2(-2.5) за 2.64.

Тем не менее наиболее вероятный счет в этой игры — 2:1 в пользу мюнхенцев за 8.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вердер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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