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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 19 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эрлинг Холанн с партнерами по «Манчестер Сити» после матча за Суперкубок УЕФА.
Фото Global Look Press
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Второй тур АПЛ подарит несколько ярких вывесок, одна из них — поединок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». В прошлом сезоне команды финишировали в топ-4. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на успех парней Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. В «Ньюкасл» эксперты верят слабо: их победа предложена с котировкой 4.97 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 4.18 (23%).

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В прошлом сезоне «сороки» выковали одну ничью против «Сити» (3:3), но в целом не выглядят достойной оппозицией чемпиону — в последних 10 встречах во всех турнирах не уступили «горожанам» всего три раза. Непоражение гостей в предстоящем матче можно взять за 2.26.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство «Ман Сити»:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу хозяев — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17. Отметку в три забитых мяча команды пробивали в семи из последних 10 очных игр во всех соревнованиях.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, «обе забьют — нет» идет за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Обе команды стартовали в АПЛ с ярких побед: «горожане» прихлопнули «Бернли» (3:0), «сороки» — «Астон Виллу» (5:1). По дублю в первом туре вонзили главные форварды соперников — Эрлинг Холанн и Александр Исак. Друг с другом клубы нередко радовали яркими встречами: в семи из последних 10 поединков забивали на двоих минимум три мяча, а в первом круге прошлого чемпионата выдали огненную ничью (3:3).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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