Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
Второй тур АПЛ подарит несколько ярких вывесок, одна из них — поединок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». В прошлом сезоне команды финишировали в топ-4. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на успех парней Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. В «Ньюкасл» эксперты верят слабо: их победа предложена с котировкой 4.97 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 4.18 (23%).
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В прошлом сезоне «сороки» выковали одну ничью против «Сити» (3:3), но в целом не выглядят достойной оппозицией чемпиону — в последних 10 встречах во всех турнирах не уступили «горожанам» всего три раза. Непоражение гостей в предстоящем матче можно взять за 2.26.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство «Ман Сити»:
• 1:1 — за 7.48;
• 1:0 в пользу хозяев — за 8.00;
• 2:1 — за 8.25.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17. Отметку в три забитых мяча команды пробивали в семи из последних 10 очных игр во всех соревнованиях.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, «обе забьют — нет» идет за 2.08.
Обе команды стартовали в АПЛ с ярких побед: «горожане» прихлопнули «Бернли» (3:0), «сороки» — «Астон Виллу» (5:1). По дублю в первом туре вонзили главные форварды соперников — Эрлинг Холанн и Александр Исак. Друг с другом клубы нередко радовали яркими встречами: в семи из последних 10 поединков забивали на двоих минимум три мяча, а в первом круге прошлого чемпионата выдали огненную ничью (3:3).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -