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Виктория Азаренко — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Виктория Азаренко — Элина Свитолина 9 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Элина Свитолина на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
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Виктория Азаренко в четвертом круге Уимблдона встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки играли друг с другом уже пять раз, и пока преимущество полностью на стороне белорусской спортсменки (5:0). Поединок стартует не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Виктории: коэффициент на белоруску — 1.72, что составляет приблизительно 56% вероятности. Выигрыш Свитолиной оценен в 2.16 (44%).

Ждете, что Азаренко одолеет украинку в шестой раз кряду? Ставка в 1000 рублей на Викторию при благоприятном результате принесет 1720 рублей.

Эксперты склоняются к тому, что игра завершится в двух партиях: ТМ 2.5 сета можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — 2.26.

Сухая победа белоруски (2:0) — самый вероятный исход поединка, по мнению аналитиков. Поставить на этот результат предлагают за 2.55. Успех Свитолиной с таким же счетом доступен за 3.30.

Для увеличения выигрыша можете присмотреться к рынкам на триумф любой из спортсменок с учетом форы:

• Ф1(-1.5) идет за 1.87, Ф2(1.5) — за 1.96;

• Ф1(-2.5) дана за 2.02, Ф2(2.5) — за 1.80.

Тотал геймов больше 20.5 доступен за 1.71, ТМ 20.5 — за 2.16.

Сыграть на то, что Азаренко допустит первую двойную ошибку в матче, можно за 1.44.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Виктория Азаренко — Элина Свитолина

Белоруска имеет огромное преимущество в личных поединках: девушки встречались пять раз, и все матчи завершились в пользу Виктории. Также Азаренко на прошлой стадии убрала статусную 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину. Свитолина, занимающая 76-ю позицию в рейтинге, на этом турнире еще не сталкивалась с оппозицией уровня предстоящей соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Азаренко за 1.72.

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