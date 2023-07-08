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Англия — Испания: прогноз на финал молодежного чемпионата Европы 8 июля 2023 года

Прогноз на финал молодежного чемпионата Европы Англия — Испания 8 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки сборной Англии в полуфинале с Израилем.
Фото Global Look Press
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8 июля пройдет финал чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. В матче за трофей на стадионе «Батуми Арена» в Грузии встретятся Англия и Испания. Стартовый свисток норвежского арбитра Эспен Эскос прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Финал
08 июл, 19:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Англия U21
Испания U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу номинальных хозяев можно за 2.66, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «красной фурии» предложен с практически идентичной котировкой 2.71 (35%). Коэффициент на ничью — 3.32 (29%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3320 рублей.

Итоговый триумф «молодых львов» в турнире идет за 1.89, Испании — за 1.91.

С каким счетом закончится финал? Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

• 1:1 дали за 5.80;

• 0:0 — за 7.50;

• 1:0 в пользу Англии или Испании — за одинаковые 8.25.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 доступен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих сборных оценили в 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Абель Руис и&nbsp;Серхио Гомес (сборная Испании). Англия — Испания: самые яркие сборные молодежного Евро устроят шоу в финале

Прогноз и ставка на финал молодежного чемпионата Европы Англия — Испания

Команды показывают отличную игру: британцы победили во всех матчах на турнире, испанцы лишь в одном допустили ничью. Также сборные отличались в каждом поединке, а в полуфиналах выдали результативные представления — «молодые львы» вонзили три мяча Израилю, «красная фурия» воткнула пять Украине. В топ-3 Евро по системе «гол+пас» находится два испанца Серхио Гомес и Абель Руис (у обоих 3+2), а также англичанин Морган Гиббс-Уайт (1+3).

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.

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