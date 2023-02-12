Вильярреал

12 февраля в 21-м туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Встречу примет «Эстадио де ла Серамика», она начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Эрнандес.

«Барселона» — фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вильярреала» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4400 рублей, а чистая прибыль составит 3400 рублей.

Команда Кике Сетьена проиграла два последних матча. Получится ли у нее прервать неудачную серию? Вариант 1Х идет за 2.04.

Встречи между «Барселоной» и «Вильярреалом» обычно получаются довольно результативными — в восьми из десяти последних прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Условие «обе забьют» предложено за 1.77. Каталонцы отличились в 14 предыдущих встречах во всех турнирах, а валенсийцы не сделали этого лишь в одной из десяти последних.

На гол возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Испании Роберта Левандовски (14 забитых мячей) можно поставить за 1.90. На втором месте по шансам идет Ансу Фати — 2.95.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Барсы» или ничьей 1:1. Коэффициент — 7.10.