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Сегодня, 21:45

«Волна поддержки» в финале плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ: отправь послание любимому клубу

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Авторы самых оригинальных «волн» получат спортивные трофеи и внимание целого стадиона.

В рамках плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ лига и ее титульный партнер компания FONBET запускают проект «Волна поддержки». Болельщики могут отправить клубам, которые остались в розыгрыше Кубка Гагарина, вдохновляющие и поддерживающие послания.

Чтобы стать участником «Волны поддержки», нужно зарегистрироваться на сайте. Пользователи смогут выбрать дизайн для послания, а также посмотреть обращения других болельщиков. Авторов самых оригинальных «волн» экспертное жюри наградит призами. 20 лучших получат кастомные хоккейные клюшки с уникальным дизайном и внимание хоккейной арены — их напутствия покажут во время финальных матчей на экранах медиакубов.

800 пользователей смогут забрать постеры со своей «волной» и развернуть их на трибунах. Плакаты будут выдавать в специальных зонах рядом с аренами финальных игр. Заключительные матчи состоятся во второй половине апреля.

В жюри — звезды спорта: основатель YouTube-проекта и медиахоккейного коллектива Hockey Brothers Денис Качин, чемпионка мира по художественной гимнастике и ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло, хоккеист и эксперт шоу «Это хоккей, брат» Никита Филатов. Лучшие послания эксперты объявят на сайте, следите за новостями.

К «Волне поддержки» уже присоединились инфлюенсеры и спортсмены: актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, лайфстайл-блогер Ильяс Рабаданов, музыкант Тимур Сорокин, инфлюенсер Влад Михайлевский и актер Данила Якушев.

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