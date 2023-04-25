25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал» отправится к «Жироне». Встреча на стадионе «Монтиливи» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «бланкос» явными фаворитами. На триумф гостей доступен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья идет за 4.39 (22%), успех «Жироны» — за 5.79 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет выигрыш в 4390 рублей в случае благоприятного исхода.

В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч предложена за 2.49.

«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. По мнению аналитиков Olimpbet, повторение этого результата на стадионе «Монтиливи» — самый вероятный исход противостояния. Поставить на него можно за 8.00.

Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» предложена котировка 1.76, обратный рынок оценен в 2.08.

Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал»

«Реал» в выездных встречах чередует успехи с провалами. В последних девяти матчах на чужом поле мадридцы победили четыре раза. И проиграли столько же. Команда Карло Анчелотти забила в 10 поединках подряд и не пропустила в четырех столкновениях.

Но бело-красные великолепно играют дома: 71% очков в сезоне команда набрала при своих зрителях. Парни Мичела Санчеса не уступили в девяти из 11 матчей в родных стенах, а последние две встречи выиграли. При этом поединки с участием каталонцев — одни из самых результативных в ла лиге (в среднем 2.9 гола за 90 минут).

В первом круге команды сыграли вничью (1:1), и дома «Жирона», как всегда, будет искать счастья в атаке. Но и «Мадрид» накажет хозяев за любую ошибку. Кстати, соперники встречались между собой семь раз и в каждом случае обменивались голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.76.

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