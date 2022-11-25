Прогноз на матч Аргентина — Мексика в рамках чемпионата мира по футболу 26 ноября 2022 года в Катаре

У Лео и партнеров не осталось права на ошибку.

26 ноября может стать черным днем для Лионеля Месси и сборной Аргентины, если во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре они проиграют Мексике. Встреча команд состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение Аргентине. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.59, что приблизительно 62% вероятности. Ничья оценена котировкой — 4.00 (25%), триумф Мексики — 6.70 (13%).

Получится ли у команды Херардо Мартино остановить «Альбиселесте», как это сделала Саудовская Аравия? Вариант Х2 идет за 2.50.

Можете подстраховать мексиканцев с помощью форы (+1.5), такое условие доступно за 1.48. Ф1(-1.5) оценено в 2.65.

В шести подряд матчах с участием Аргентины прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложено оформить за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.80.

В трех последних встречах между командами не было обмена результативными ударами. Вариант «обе забьют» идет за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Получит ли Месси право на еще один пенальти? 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.80.

Во встрече Саудовская Аравия — Аргентина арбитры отменили сразу три гола «Альбиселесте». На то, что это произойдет снова в игре с Мексикой, котировка — 2.60.

Если вы считаете, что южноамериканцы разозлятся и победят во втором туре с разницей в два или три мяча, коэффициент — 3.10.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу Аргентины за 5.60.

Аргентина — Мексика: прогноз и анализ матча ЧМ 26 ноября 2022 года

Перед началом чемпионата мира Аргентина шла вторым фаворитом сразу после Бразилии, но оступилась уже в стартовом матче. Причем проиграла она Саудовской Аравии, которую четыре года назад в матче открытии разорвали на лоскуты Дзюба и Черышев (5:0). Теперь шансы «Альбиселесты» на успех в Катаре ниже, чем у Франции, Испании и Англии. При этом Месси и компания все еще лидеры котировок на победу группе C (2.50), но ошибаться больше нельзя.

Аргентинцев подвела в первую очередь самоуверенность: после 1:0 в первом тайме и трех незасчитанных голов южноамериканцы расслабились и не смогли активизироваться после двух пропущенных мячей. Как ни старались лидеры атаки прошить оборону аутсайдера, сделать это было невозможно — соперник был очень самоотвержен и поймал кураж.

Наверняка не менее неприятен тот факт, что на Саудовской Аравии прервалась удивительная серия бело-голубых без поражений: Аргентина не проигрывала на протяжении 36 матчей и находилась в одном шаге от рекорда Италии (37 игр), но сорвала достижение.

В 10 матчах до игры с саудовцами аргентинцы были беспощадны в атаке: забили 26 мячей и пропустили всего дважды. На то, что мексиканцы вынут из сетки больше одного мяча, котировка — 1.75. К слову, в семи последних очных встречах этих соперников Аргентина стабильно забивала не меньше двух раз.

Мексика начала турнир точно не так, как хотела бы. Хотя могло быть еще хуже, реализуй Левандовски пенальти. Однако страна должна благодарить Гильермо Очоа, который потащил удар форварда «Барселоны». В результате команды провели один из самых скучных матчей турнира — не забили и создали минимум моментов, ограничившись бесполезными навесами в штрафную.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Мексика

Эксперты наперебой голосят, что этот ЧМ должен стать турниром имени Месси. Да, Лео был неплох в матче с Саудовской Аравией и даже реализовал пенальти, но от него явно ждали намного большего. Теперь ему, как и всей сборной, придется извиняться за провальный первый матч.

Аргентина наверняка не повторит ошибку и на этот раз не остановится даже при счете 1:0. Мексике не стоит просить пощады — ее не будет. И в намечающемся конвейере голов Месси должен сыграть одну из ключевых ролей. Может, снова забьет с пенальти. Может, стильно реализует штрафной или положит с игры. Но то, что Лео должен пришпорить скучных мексиканцев, это точно — он забил в трех последних матчах за сборную. В конце концов, ему предстоит снова затмить проявившего себя в матче с Ганой Роналду.

Рекомендуемая ставка: Месси забьет за 2.00.