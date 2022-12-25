Бразилец пропустит несколько месяцев после операции на колене.

26 декабря лидер АПЛ «Арсенал» в 17-м туре примет соседей из «Вест Хэма». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», обслужит ее бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России посмотреть встречу не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Вест Хэма» — за 6.50 (14%).

На то, что «молотобойцы» не проиграют, котировка — 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05. В трех из пяти последних матчах между командами состоялся «верх».

«Вест Хэм» не забил «Арсеналу» только в трех предыдущих очных встречах из десяти. На гол гостей коэффициент — 1.64.

Вариант «обе забьют» идет за 1.90, точно такая же котировка выставлена на отсутствие обмена голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 17-го тура 26 декабря 2022 года

Как бы ни желали фанаты «Сити» поражений «Арсеналу», именно «канониры» ушли лидерами АПЛ на перерыв, связанный с ЧМ-2022. Причем благодаря последним неудачам «горожан» лондонцы оторвались на пять очков — солидный, но ничего не гарантирующий перевес.

В 14 матчах сезона «Арсенал» победил 12 раз и потерпел всего одно поражение — от «МЮ» в шестом туре (1:3). Понимая, что в этом сезоне есть замечательная возможность наконец взять титул, команда допустила стратегически правильные ошибки: проиграла в стартовом раунде Кубка лиги, не слишком сильно напрягалась в Лиге Европы (и все равно заняла первое место в группе).

Микель Артета может полностью сосредоточиться на чемпионате и поберечь игроков. Тем более после ЧМ у команды уже возникли некоторые сложности с заявкой. Например, минимум на три месяца выбыл основной нападающий Габи Жезус — он травмировался в одном из матчей мундиаля и лег под нож. Теперь «Арсеналу» нужно укрепление, о чем уже высказался главный тренер.

Правда, и в отсутствие бразильца у лондонцев есть кому забивать. На то, что Сака, Эдегор и Мартинелли с партнерами отправят в ворота «Вест Хэма» хотя бы два мяча, котировка — 1.65.

Ближайшая игра пройдет на «Эмирейтс», где «Арсенал» в этом сезоне бесподобен: выиграл девять из десяти официальных матчей во всех турнирах, а уступил только «Брайтону» в Кубке лиги (1:3). Удивительное совпадение, но ровно такая же статистика у «канониров» в родных стенах против «Вест Хэма». С 2014 года «молотобойцам» лишь раз удалось украсть у соседей три очка.

Учитывая, как плоха команда Дэвида Мойеса была перед отпуском, ловить на поле «Арсенала» ей снова нечего: «Вест Хэм» набрал только 14 очков в этом сезоне, а четыре из пяти последних матчей в АПЛ проиграл.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

У хозяев есть кому забивать и без Жезуса: Сака был восхитителен на ЧМ в составе Англии и наверняка сохранил форму, Мартинелли бодро выходил на замену за Бразилию, а Эдегор провел несколько товарищеских матчей и отличился в игре с «Миланом» (2:1). Суммарно эти парни забили уже 15 мячей в АПЛ (плюс оформили 10 ассистов).

«Вест Хэм» порадовал болельщиков двумя победами в контрольных играх, но в чемпионате уровень сопротивления будет существенно выше, чем с «Кэмбридж Юнайтед» и «Удинезе». Набрать очки против бодрого и яркого «Арсенала» гостям снова не удастся.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.90.