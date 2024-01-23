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Сегодня, 15:15

«Барса» испытала большие проблемы с клубами из третьей и четвертой лиг. «Атлетик» выбросит каталонцев из Кубка?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Илкай Гюндоган («Барселона»).
Фото Global Look Press
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В четырех предыдущих стадиях красно-белые пропустили всего однажды.

24 января «Барселона» приедет в гости к «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании. Встреча каталонцев и басков состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
24 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года

Аналитики букмекеров отдали небольшое предпочтение действующим чемпионам Испании: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 37% вероятности. Триумф команды Эрнесто Вальверде оценили в 2.84 (35%). Ничью — в 3.54 (28%).

В октябре соперники встречались в Каталонии — «Барса» оказалась сильнее с минимальным счетом (1:0). Считаете, что в Бильбао по итогам 90 минут баски не уступят? Опция 1Х доступна за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок на обмен голами представлен за 1.64, обратный вариант дали за 2.24.

Эксперты склоняются к тому, что в полуфинале Кубка Испании окажется блауграна: этот рынок можно взять за 1.79. На проход «Атлетика» предложили котировку 2.04.

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 24 января 2024 года

После фиаско в финале Суперкубка Испании у сине-гранатовых выдалась непростая неделя. Сначала каталонцы изрядно намучились с «Унионистас Саламанка» в 1/8 финала Кубка Короля. Дерзкие представители третьей лиги открыли счет на 31-й минуте, а ничья держалась до середины второго тайма, пока Жюль Кунде не вывел «Барсу» вперед мощным выстрелом из-за штрафной. Спустя четыре минуты Алехандро Бальде упрочил преимущество блауграны до двух мячей, но даже тогда не стало спокойнее: в оставшееся время у парней из Саламанки было как минимум три отличные возможности, чтобы вернуться в игру, но ворота Иньяки Пеньи устояли.

Через три дня коллектив Хави отправился еще на один выезд — на этот раз в Севилью в гости к «Бетису». Сначала дела складывались более чем отлично: к 48-й минуте Ферран Торрес отметился дублем. Но всего за три минуты Иско проделал тот же фокус и восстановил равенство. Вырвать три очка удалось лишь незадолго до финального свистка: на 90-й отличился Жоау Феликс, а на второй компенсированной минуте Ферран оформил хет-трик.

«Атлетик» шел без поражений с конца октября — тогда баски влетели как раз «Барсе» на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса (0:1). Беспроигрышная серия составила 14 встреч и прервалась в минувшие выходные: красно-белые на выезде уступили набравшей отличный ход «Валенсии» (0:1). Эта неудача не вытолкнула «львов» из топ-4, но поменяться местами с каталонцами все же пришлось: теперь сине-гранатовые третьи с преимуществом в три балла и матчем в запасе.

«Бильбао» крайне уверенно двигался по сетке Кубка Испании: четыре победы с общим счетом 10:1. Интересно, что больше всего проблем коллективу Эрнесто Вальверде доставил «Руби» из шестой лиги — добиться успеха удалось лишь с разницей в один мяч (2:1). С остальными соперниками разобрались всухую — не повезло «Кайону» из четвертого дивизиона (3:0), «Эйбару» из сегунды (3:0) и даже «Алавесу» из примеры (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»

Каталонцам предстоит непростой выезд: в этом сезоне красно-белые уступили на «Сан-Мамес» лишь «Реалу» в первом туре ла лиги (0:2). Два последних поединка соперников закончились минимальными победами сине-гранатовых (1:0). Предстоящая разборка вряд ли прервет этот тренд: «Барса» истощена интенсивным январским календарем, а возможностей для ротации у Хави не так много. Баски же хоть и находятся в неплохой форме, но все же не настолько, чтобы играть в открытый футбол с блауграной.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.04.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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