Медведев никогда не проигрывал в четвертьфинале АО. Сейчас есть предпосылки?

У Даниила на пути довольно опасный соперник.

24 августа последний представитель России в мужском одиночном разряде на Australian Open Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Битва за полуфинал начнется не ранее 5.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:2 в пользу Хуркача.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Хуберт Хуркач — Даниил Медведев 24 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что в полуфинал выйдет Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, это примерно 70% вероятности исхода. А вот успех Хуркача котируется за 3.00 (30%).

Тотал больше 40.5 гейма предложено оформить за 1.80, ТМ 40.5 — за 1.90.

Если Медведев победит с разницей в три и более гейма, сыграет пари за 1.68. Если же Хуркач не позволит обыграть себя крупнее, чем с форой (+2.5), сработает ставка за 2.05.

Триумф поляка хотя бы в одной партии идет за 1.30. А самый вероятный точный счет — 3:0 в пользу россиянина. Правда, Даниил еще ни разу не обыгрывал Хуберта всухую.

Превосходство Медведева по эйсам оценено в 1.80, Хуркача — в 2.15, ничья — в 18.0.

На то, что один из игроков умышленно сломает ракетку, котировка — 7.00.

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Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: прогноз и анализ четвертьфинала Australian Open 24 января 2024 года

Медведев в Мельбурне в девятый раз добрался до четвертьфинала «мейджора», столкнувшись с трудностями в трех матчах из четырех. В первом круге Даниил уступал сет французу Атману, во втором — две партии Руусувуори. Противостояние с финном завершилось удивительным камбэком, в который на тот момент почти не верилось. Забавно, но в третьем раунде против Оже-Альяссима — самого рейтингового из четырех соперников — Медведев показал наиболее зрелый и высококлассный теннис. А в последней встрече дал слабину и подарил партию португальцу Боржешу, улетев с 5:2 на 5:7.

Серьезные перепады в игре россиянина могут быть связаны как с разницей в условиях (выходил на корт не только в утреннюю сессию, но и в вечернюю), так и с отсутствием полноценной подготовки к турниру. Все-таки, в отличие от подавляющего большинства участников АО, Медведев не провел в начале сезона ни одного официального матча. Теперь это отзывается неприятными симптомами. Особенно тревожат проблемы с подачей: в играх с Атманом, Руусувуори и Боржешем Медведев проиграл свои геймы 12 раз, подарив конкурентам 35 брейк-пойнтов.

Если против тех соперников довольно серьезное превосходство в классе позволило Даниилу добыть итоговую победу, то с Хуркачем и ему подобными исход может быть иным. Надо учитывать, что у поляка — одна из самых мощных и стабильных подач в туре, поэтому в случае проигрыша своих геймов даже божественная игра Медведева на приеме не гарантирует ему успех. Так было в последних очных матчах с Хубертом: в 2022-м он дважды победил Медведева на турнирах в Майами и Галле, причем оба раза в двух партиях.

Всего на счету поляка три успеха во встречах с Даниилом при двух поражениях. И он неизменно брал у россиянина хотя бы сет, поэтому перед предстоящим матчем стоит поискать в аптечке валидол — битва может затянуться.

Прогноз и ставка на матч Хуберт Хуркач — Даниил Медведев

Если говорить об опыте, то Медведев серьезно превосходит своего будущего соперника: Хуркач всего во второй раз дошел до четвертьфинала на ТБШ, а Даниил сыграет на этой стадии в девятый раз. Причем в Австралии, если он пробивался в восьмерку сильнейших, то неизменно доходил до финала. Надо следовать традициям.

Но стоит повториться — просто не будет. Хуберт умеет играть против Медведева и всегда брал у него минимум сет. Высока вероятность, что хотя бы один он у россиянина заберет.

Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют сет и Медведев выиграет матч за 2.23.

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