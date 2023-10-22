«Реал» потерял очки во второй раз в сезоне. Но в гостях у «Браги» Беллингем и Винисиус зажгут как следует

Англичанин — самый результативный игрок «Мадрида».

«Реал» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с двух побед подряд и в третьем туре встретится со скромной «Брагой». Игра пройдет 24 октября на стадионе «Мунисипал-ди-Брага», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Реал» 24 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.51, что приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 5.80 (16%) — это наименее реальный результат встречи. Вариант, при котором соперники поделят очки, предложен с котировкой 5.00 (19%).

Португальцы делят вторую строчку в группе с «Наполи». Поставить на то, что они не уступят фавориту квартета, можно за 2.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное превосходство «бланкос»:

• 2:1 — за 8.25;

• 2:0 — за 8.75;

• 1:1 — за 9.25.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.17, ТМ 3.5 — за 1.71.

Обмен результативными ударами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.32.

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«Брага» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

Прямо перед встречей с португальцами «Реал» впервые в сезоне сыграл вничью — не переиграл «Севилью» в чемпионате (1:1). Это лишь вторая потеря очков мадридцами в этом сезоне, до этого они уступили «Атлетико» (1:3) в ла лиге и победили в остальных 10 поединках во всех соревнованиях. В Лиге чемпионов «бланкос» стартовали с минимальных побед над «Унионом» (1:0) и «Наполи» (3:2).

«Брага» начала путь в ЛЧ еще с третьего квалификационного раунда и неплохо начала даже на групповом этапе: уступила «Наполи» (1:2), но следом обыграла «Унион» (3:2). При этом статистический сайт Transfermarkt считает ростер португальцев одним из самых дешевых на этом этапе Лиги чемпионов (126,2 миллиона евро) — меньше стоят составы только у пяти команд.

«Священники» набрали неплохой ход: после поражения от «Наполи» оформили пять побед подряд во всех турнирах. Правда, потеряли основного правого защитника Виктора Гомеса, который вряд ли успеет восстановиться к встрече с «Реалом». У мадридцев нет новых травмированных — с начала сезона недоступны Тибо Куртуа и Эдер Милитао, что не мешает «сливочным» мало пропускать: в среднем 0,75 гола за игру.

Обе команды хорошо действуют в атаке и отличились во всех играх сезона («Реал» провел 12 матчей, «Брага» — 15). Хозяева отличаются в среднем 2,4 раза за 90 минут, гости — 2,1 раза. Больше всего внимания в предстоящей встрече будет к полузащитнику «Мадрида» Джуду Беллингему — англичанин только летом присоединился к команде, но уже наколотил 10+3 во всех турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Брага» — «Реал»

Гости выглядят серьезными фаворитами и, вероятно, смогут несколько раз огорчить соперника. В четырех из пяти последних игр во всех турнирах мадридцы отличились минимум дважды, а в трех поединках пробили отметку в три забитых мяча. Всего в этом сезоне они в восьми из 12 матчей забивали минимум два гола. «Брага» же действует не слишком надежно: пропускает в среднем 1,33 мяча за 90 минут, а сразу в семи из 15 поединков во всех турнирах вынула мяч из сетки минимум два раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.72 (если «Реал» забьет ровно два мяча, случится возврат).

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