«Динамо» уже дважды громило ЦСКА в этом сезоне. Неприятный для армейцев сценарий может повториться

Но обе команды сейчас на ходу.

11 января в очередном матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — ЦСКА и московское «Динамо». Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» 11 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: выигрыш армейцев в основное время доступен с котировкой 2.25, вероятность — примерно 43%. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (33%), «мирный» результат предложен за 3.95 (24%).

Победа красно-синих с учетом дополнительного времени и серии буллитов идет за 1.73, этот рынок у гостей оценен в 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.65, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.25.

Команды показывают неплохую результативность. Рынок на то, что каждая из них пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, предложен за 1.70. Обратный вариант идет за 2.02.

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ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 11 января 2024 года

Игрой с бело-голубыми армейцы завершат семиматчевую домашнюю серию. И если в первых двух поединках в родных стенках красно-синие буксовали (уступили «Салавату Юлаеву» и СКА), то далее одержали четыре победы подряд. Прямо перед встречей с «Динамо» подопечные Сергея Федорова разорвали идущее чуть выше в таблице «Торпедо» (7:2). Вообще по сезону ЦСКА выступает явно ниже ожидаемого — идет лишь шестым на «Западе» и уже серьезно отстал от топ-4 (восемь очков от СКА).

«Динамо» тоже подошло к матчу после пары уверенных побед — разгромило «Куньлунь» (7:1) и «Сочи» (5:1), а между ними еще обыграло «Спартак» в овертайме (3:2). В этих встречах бело-голубые перекрыли серию из трех поражений, которая не позволила команде единолично лидировать на «Западе». Сейчас подопечные Алексея Кудашова делят первую строчку с «Локомотивом» (по 68 очков), правда, провели на один матч больше.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне — оба раза динамовцы громили соперника с одинаковым счетом (4:1). Конкретно в тех матчах, да и в целом по турниру, бело-голубые показывают высокую результативность: забрасывают в среднем 3.08 шайбы за игру — чаще во всей лиге отличается только «Спартак» (3.52). В топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (62 результативных действия) и Джордан Уил (56).

Армейцы тоже неплохо действуют у чужих ворот: заколачивают по 2.92 шайбы в среднем за игру — это седьмой показатель в КХЛ. В четырех последних матчах красно-синие отличались не менее трех раз, а сразу девять игроков команды набрали как минимум 20 результативных действий в этом сезоне.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

В предстоящем матче встретятся результативные команды, но в очных матчах обычно солирует лишь одна из сторон. В текущем розыгрыше обе встречи ЦСКА и «Динамо» завершились победой вторых со счетом 4:1. Сценарий, в котором лишь один из коллективов забрасывает больше одной шайбы, сработал в шести из последних 10 очных встреч москвичей.

Рекомендуемая ставка: «каждая команда забьет больше 1.5 шайбы — нет» за 2.02.

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