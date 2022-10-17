Голы полетят.

18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России сойдутся фавориты квартета C — «Динамо» и «Ростов». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 20.00 мск. Москвичи занимают третье место в таблице (четыре очка), южане — второе (шесть).

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), а успех «Ростова» — за еще большие 4.80 (19%).

Если вам кажется, что гости не уступят в предстоящей встрече, возьмите вариант Х2 за 2.15.

В двух играх из трех в Кубке России команды оформляли «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен голами можно взять за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Кто откроет счет? На «Динамо» ставку предложено сделать за 1.61, на «Ростов» — за 2.70, на вариант «никто» — за 12.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.90;

победа «Динамо» 1:0 — за 7.00;

2:1 — за 8.00.

«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча Кубка России 18 октября 2022 года

«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Работаем, сегодня победили, хороший результат. Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа — позитивный знак для нас», — так прокомментировал успех в матче со скромным «Оренбургом» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Москвичи выиграли 3:2 и прервали серию из четырех игр без побед. Три очка — хорошо, но игра команды по-прежнему вряд ли радует фанатов, потому что соперник был агрессивнее и ярче в атаке.

Сложно сказать, что так кардинально повлияло на результаты команды Славиши Йокановича. После победы в дерби над «Спартаком» (тоже, кстати, не безоговорочной) «Динамо» выиграло всего три встречи и потерпело пять поражений. Одно из них — в первом туре Кубка от «Ростова» (2:0).

Тогда южане находились на пике, а в их пассиве не было еще ни одного поражения. Теперь коллектив Валерия Карпина попал в небольшую яму — апогеем стало домашнее поражение от «Урала» в последнем туре РПЛ (1:2). Ростовчане нанесли по воротам аутсайдера всего пять ударов и только дважды попали в створ — хуже показатель был только во встрече с «Зенитом» (1:3).

Несмотря на то, что желто-синие накопили в последних четырех матчах три поражения, нельзя назвать их игру уставшей. Они по-прежнему достаточно агрессивны и результативны — забивают на протяжении девяти встреч, а в Кубке в среднем оформляют по два гола за 90 минут. Их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча в предстоящей игре котируется за солидные 3.20.

Обеим командам не помешает выход в следующий раунд турнира, поэтому можно ждать в основе главных форвардов — Комличенко и Смолова.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

Хотя результаты соперников оставляют желать лучшего, в предстоящем матче им предстоит выжать максимум — поражение с огромной долей вероятности оставит что тех что других без попадания в верхнюю половину сетки плей-офф. А победа, наоборот, гарантирует первое или второе место.

Чтобы добыть три очка, придется забивать. Проблем с этим нет ни у одной из команд, как и нет отлаженной игры в обороне: «Динамо» пропускает 10 матчей подряд, «Ростов» — семь. Скорее всего, соперники порадуют фанатов голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.