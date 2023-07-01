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Сегодня, 15:15

Украина ждет восстановившегося Мудрика. Против него Франции будет нелегко

Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Франция — Украина 2 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Француз Брэдли Баркола в матче против Норвегии.
Фото Global Look Press
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Хотя «трехцветные» забивают больше всех на турнире.

2 июля сборные Франции и Украины закроют программы четвертьфиналов Евро-2023 среди игроков не старше 21 года. Команды схлестнутся в румынском Клуже на «Клуж Арене». Стартовый свисток арбитра Жоао Пинейро из Португалии прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
02 июл, 22:00. ()
Франция U21
Украина U21

Коэффициенты букмекеров на матч молодежного чемпионата Европы Франция — Украина 2 июля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «трехцветные» — однозначные фавориты противостояния: на их победу в основное время предложена котировка 1.62, что составляет примерно 60% вероятности. Выигрыш номинальных гостей идет за 5.43 (17%). Даже ничья доступна с меньшим коэффициентом 4.12 (23%).

Для подстраховки присутствуют рынки на проход любого из соперников в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Успех Франции можно взять за 1.30, Украины — за 3.52.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают серьезное превосходство французов:

• 2:0 — за 6.77;

• 1:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.20.

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Франция — самая забивная команда турнира: за групповой этап она наколотила семь мячей. Желто-синие тоже входят в число наиболее атакующих сборных: за три тура они оформили пять метких выстрелов — чаще отличались только три коллектива. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу можно оформить за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.99.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.88, обратный рынок доступен за чуть большие 1.91.

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Франция — Украина: прогноз и анализ матча молодежного чемпионата Европы 2 июля 2023 года

Франция — одна из двух команд турнира, которая прошла групповой этап без потерь очков. «Трехцветные» уверенно разобрались с Италией, Норвегией, Швейцарией и выпорхнули в плей-офф с первого места. Также французы отличались чаще всех: в трех встречах они наклепали семь мячей, а в их составе выступает один из четырех лучших футболистов Евро по системе «гол+пас». Вингер «Лиона» Брэдли Баркола настрелял уже 2+1.

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Украина тоже показала неплохую игру на групповом этапе. Коллектив Руслана Ротаня не проиграл ни одного матча, хотя попал в непростую группу с Хорватией и Испанией. В итоге желто-синие с семью баллами пришвартовались на второй строчке и пропустили вперед «красную фурию» только по дополнительным показателям.

При этом в составе украинцев почти все футболисты выступают во внутреннем чемпионате, а главная звезда сборной Михаил Мудрик из «Челси» не провел на турнире ни минуты. Обязанности лидера распределились между всеми остальными футболистами. Единственным, кто набрал больше одного результативного действия, оказался вингер «Шахтера» Алексей Кащук — он настрелял 1+1 в дебютном матче турнира против Хорватии.

В составе «трехцветных» тоже преимущественно находятся игроки из домашней лиги, но чемпионат Франции котируется заметно выше украинского. К тому же в команде присутствуют футболисты из других топ-лиг.

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Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Франция — Украина

Соперники входят в число самых результативных на турнире: на групповом этапе в матчах французов с обеих сторон в среднем за 90 минут прилетало по три мяча, в играх украинцев — 2.3. Также в составах сборных находится большое количество качественных атакующих игроков. За Францию выступают Баркола, Амин Адли, Амин Гуири и другие звездочки из сильных европейских команд. В плей-офф, возможно, появится и Мудрик — он собирался выступить на молодежном Евро, чтобы набрать форму перед новым клубным сезоном. Михаила навестили врачи из «Челси» и разрешили выйти на поле.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

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