Финал для Карена достаточно реален.

27 января состоятся полуфинальные матчи Australian Open в мужском одиночном разряде. В первом из них российский теннисист Карен Хачанов сразится с греком Стефаносом Циципасом. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» и начнется не ранее 6.35 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Циципаса.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Карен Хачанов — Стефанос Циципас 27 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Стефаноса фаворитом полуфинала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. А на успех Хачанова котировка — 2.85 (30%).

Есть возможность подстраховать российского игрока с помощью форы по геймам. Например, Ф1(+4.5) идет за 1.77, Ф2(-4.5) — за 1.98.

Оба игрока довольно уверенно закрывали своих соперников и редко разыгрывали даже 40 геймов. ТБ 40.5 оценен в 1.95, ТМ 40.5 — в 1.86.

Эксперты считают, что Хачанов возьмет минимум один сет — победа Карена с форой (+2.5) партии доступна за 1.32. Ф1(+1.5) предложена за 1.86. Ф2(-2.5) и Ф2(-1.5) можно оформить за 3.20 и 1.88 соответственно.

Отличный коэффициент на тотал больше 3.5 сета — 1.51. На то, что один из игроков победит в трех партиях, котировка — 2.45.

Кто сделает больше брейков в матче? Хачанов — 3.30, Циципас — 1.45. Равенство по этому показателю можно взять за 8.00.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Теннисисты играли между собой пять раз, но лишь в однажды добрались до тай-брейка. Сыграют ли они 13-й гейм на АО? Аналитики оценили исход в 1.40.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Циципаса за 3.20.

Карен Хачанов — Стефанос Циципас: прогноз и анализ полуфинала Australian Open 27 января 2023 года

Карен Хачанов вышел в полуфинал на втором ТБШ подряд и снова стал лучшим российским игроком на одном из четырех крупнейших турниров года. Стабильность экс-первой ракетки России — показатель силы и намерений вернуться в топ-10 рейтинга. Это произойдет как раз в случае победы над Циципасом и попадания в финал.

На US Open-2022 Карену немного не хватило сил, чтобы навязать еще большую борьбу Касперу Рууду — норвежец победил в четырех сетах. Но тот турнир оказался безумно важен, так как позволил Хачанову поверить в собственные возможности. «Я себя пересобрал. Отличные результаты помогают укрепить уверенность. У меня она стала еще сильнее после US Open. И тут я снова вышел в полуфинал. Надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек», — заявил Карен.

Прежний Хачанов мог с запасом обыграть соперника в первой партии, но расслаблялся и отдавал матч. Или начинал нервничать, из-за чего игра разваливалась. В Мельбурне же он выглядит ментальной скалой — давит на противников и активным теннисом, и психологически. Например, в игре с японцем Нисиокой Карен выиграл первые 14 геймов. А против австралийца Кублера не посыпался, проиграв с сетбола вторую партию. Еще более показателен матч против Тиафо: россиянин «горел» 1:6 на тай-брейке четвертой партии, но не бросил бороться и выиграл сет, а вместе с ним и всю встречу.

На этом АО Хачанов на пути в полуфинал прошел Сапату, Кублера, Тиафо, Нисиоку и Корду, но Циципас — совсем другой уровень. Счет личных встреч также многое говорит о спортсменах — Карен уступает греку со счетом 0:5. Причем на харде он выиграл у Стефа всего одну партию: в 2021 году на крытых кортах Роттердама. Возможно, непогода в Мельбурне и закрытая крыша также благоприятно скажутся на шансах российского игрока. Его победа в первом сете и в матче доступна за 4.10.

Циципас также здорово смотрится в Австралии. Его победная серия с учетом игр в Мельбурне в этом сезоне достигла восьми матчей. Здесь он проиграл всего два сета, и оба в одной встрече — с Янником Синнером. Гали, Хиджикату, Грикспура и Лехечку он одолел всухую. Для Стефа это будет четвертый полуфинал АО в карьере, но он ни разу не доходил до решающего матча — дважды проиграл Медведеву и один раз Надалю. Будет здорово, если для него эта стадия так и останется заколдованной.

Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас

На этом турнире Карен неплохо подает, но самое важное — отлично держится в розыгрышах на задней линии. Благодаря этому он сломал Тиафо и вынудил сняться Корду: Себ уступал Хачанову в обмене ударами, а затем травмировался. Плюс россиянин показывает удивительную психологическую стойкость — это очень важно в противостоянии с Циципасом.

Грек — самый инфантильный игрок мужского тура. Когда соперник долго не сдается и начинает поддавливать, он нередко сыплется — например, так бывало в матчах с Медведевым. Нынешний Карен с его удивительной менталкой способен заставить соперника нервничать и ошибаться, и именно это поможет ему как можно дольше удерживаться за Стефом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (18.5) за 1.64.