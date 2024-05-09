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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Панарин и Шестеркин вытащили для «Рейнджерс» второй матч с «Каролиной». Но у «Харрикейнз» есть чем ответить

Прогноз и ставка на матч Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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Команды входят в четверку самых результативных в плей-офф.

10 мая состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на льду «Пи-Эн-Си-Арены» начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают НХЛ. Счет в серии — 2-0 в пользу столичной команды.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 1.98, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш «синерубашечников» предложен с котировкой 3.25 (29%), ничья дана за еще большие 4.20 (22%).

Успех «Кейнз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на гостей идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.53, Ф2(0) — за 2.50;

• Ф1(-1.5) — за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 доступен с таким же коэффициентом.

Вероятность дополнительного времени оценена в 4.00, вариант «овертайма не будет» предложен за 1.25.

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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча Кубка Стэнли 10 мая 2024 года

«Синерубашечники» открыли серию двумя победами с одинаковым счетом (4:3), правда, в прошлой игре дожали соперника только в дополнительное время. «Нью-Йорку» потребовалось целых два овертайма, чтобы забросить победную шайбу — Винсент Трочек принес команде успех, когда на таймере было 87 минут 24 секунды. Одним из самых ярких игроков матча стал россиянин Артемий Панарин: оформил хет-трик из ассистов и установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за сезон — 127.

Отлично выступает за «Нью-Йорк» и другой россиянин — вратарь Игорь Шестеркин. В прошлой встрече с «Каролиной» он оформил целых 54 сэйва и обошел легендарного Патрика Руа по длительности серии в плей-офф из матчей, в которых голкипер пропустил не более трех шайб. Шестеркину не могут забить больше трех раз уже на протяжении 29 игр — больше только у Джонатана Куика (34). «Сегодня Игорь сыграл в своем стиле. Когда он в такой форме, его сложно переиграть. Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», — оценил партнера Винсент Трочек.

В составе «Каролины» в прошлом матче тоже выделялись два россиянина: Андрей Свечников оформил ассист, Дмитрий Орлов же вывел «Кейнз» вперед в самом конце первого периода (2:1). Еще в ростере команды находится Евгений Кузнецов, но он пропустил прошлую встречу из-за тренерского решения. При этом за шесть матчей в плей-офф у защитника уже четыре результативных действия (2+2).

В этом сезоне «Нью-Йорк» пока что выглядит гораздо предпочтительнее соперника: с учетом регулярного чемпионата обыграл «Каролину» в четырех из пяти матчей. Правда, два триумфа оказались с минимальным превосходством (1:0 и 2:1). А еще Панарин не отметился результативными действиями лишь в одном противостоянии с «Кейнз». В последних 10 встречах превосходство «Рейнджерс» точно очевидно — восемь побед.

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Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Рейнджерс»

«Харрикейнз» и «Рейнджерс» — четвертая и третья команды плей-офф по результативности. Первые в среднем за игру отличаются 3,57 раза, вторые — 3,83. Пока противостояние отвечает статусу клубов: в первой встрече в основное время было заброшено семь шайб, во второй — шесть. «Каролина» лишь однажды в текущем Кубке Стэнли отличилась меньше трех раз за матч, «Нью-Йорк» — меньше четырех раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

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