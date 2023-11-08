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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:20

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Баварии» над «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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8 ноября «Бавария» сыграет с «Галатасараем» на своей арене в Мюнхене в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

Лига чемпионов. Группа A
08 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Галатасарай

Букмекеры считают явным фаворитом «Баварию». Поставить на победу чемпионов Германии можно с коэффициентом 1.18, что соответствует вероятности 82%. На ничью предлагается котировка 8.50 (11%). Успех «Галатасарая» идет в линии за 14.0 (7%).

Клиенты PARI уверенно ставят на хозяев — более 99% от всего объема ставок на исход встречи приходится на команду Томаса Тухеля.

Аналитики полагают, что матч получится очень результативным. Сделать ставку на то, что команды пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.27. Если же соперники в сумме забьют пять и более мячей, сыграет ставка за 2.40. Вероятность того, что они обменяются забитыми мячами, составляет 1.70. Заключить пари на то, что матч завершится результативной ничьей, можно за 7.00. Вероятность «сухой» победы одной из команд оценивается коэффициентом 2.07. Если арбитр, как и в предыдущей встрече этих команд, назначит пенальти, зайдет ставка за 2.30.

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Аналитики практически не сомневаются, что английский форвард Харри Кейн, проводящий первый сезон в составе «Баварии», сегодня забьет. Поставить на это можно за 1.50. Также высокие шансы отличиться у его партнеров по атаке Эрика Шупо-Мотинга (2.00) и Лероя Сане (2.20). Среди игроков турецкого клуба самым вероятным голеадором выглядит нападающий Мауро Икарди. Если аргентинец снова огорчит мюнхенцев, сыграет коэффициент 3.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей на победу «Баварии» по коэффициенту 1.20. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий с общим коэффициентом 3.19.

«Бавария» на групповом этапе выиграла три матча из трех и набрала девять очков. В среднем за игру мюнхенцы забивают три гола. У «Галатасарая» четыре очка и второе место в группе А. В октябре в Стамбуле «Бавария» победила со счетом 3:1. В группе D также играют «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген», которые набрали три и одно очко соответственно.

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