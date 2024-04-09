Клиенты букмекера ставят на «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии»

9 апреля «Арсенал» и «Бавария» проведут в Лондоне первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников.

Букмекеры считают фаворитом противостояния английский клуб. На победу «Арсенала» по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 58% вероятности. Шансы «Баварии» на триумф оценены коэффициентом 5.10 (около 19%). Котировки на ничью в линии составляют 4.20 (приблизительно 23%).

На то, что по итогам двух матчей в четвертьфинал пробьется команда Микеля Артеты, можно сделать ставку с коэффициентом 1.60 (примерно 60% вероятности). На проход мюнхенцев предложили котировку 2.40 (около 40%).

Клиенты БК считают, что в первой игре победит лондонский клуб. Около 73% всего оборота ставок на исход матча в основное время распределились в пользу «канониров». Примерно 23% пришлись на победу немецкой команды и приблизительно 4% — на ничью. В общем объеме пари на исход двухматчевого противостояния также зафиксировано преимущество «Арсенала»: соотношение 77% на 23% в пользу лондонцев.

Эксперты ждут от команд результативной игры. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Обратный исход (не более двух голов) котируется за 2.17. Аналитики склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если это произойдет, сыграет коэффициент 1.70. На то, что как минимум один клуб не сможет поразить ворота соперника, можно сделать ставку за 2.20.

В отдельной линии клиентам БК предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. Сухая победа любого из соперников идет в линии за 2.35. На то, что счет в матче откроют хозяева, дают коэффициент 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Баварии» составляют 2.75.

Кроме того, клиенты могут попробовать предсказать авторов голов в матче. По оценке аналитиков, больше всего шансов забить у игрока «Арсенала» Эдди Нкетиа, на него можно поставить за 2.60. Шансы его партнера по атаке Габи Жезуса оценили котировкой 2.70, а на гол Букайо Сака дают 2.80. Среди баварцев наивысшие шансы отличиться у Харри Кейна. Если он забьет, сыграет коэффициент 2.90.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние среди клиентов букмекера — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.46 и включил в него пари на проход «Арсенала» в полуфинал за 1.85.

«Арсенал» в 1/8 финала с огромным трудом прошел «Порту». Команды обменялись минимальными домашними победами, а в серии пенальти «канониры» были точнее. Для подопечных Микеля Артеты сейчас ключевой момент сезона: помимо Лиги чемпионов команда борется за лидерство в АПЛ. Там за семь туров до конца сезона лондонцы делят первую строчку с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» отстает всего на одно очко. Стоит отметить, что «Арсенал» не пропустил ни одного мяча в последних четырех играх: в них команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В Лиге чемпионов шансы «Арсенала» на трофей оценены коэффициентом 6.50.

«Бавария» потеряла реальные шансы на чемпионство в бундеслиге. Более того, мюнхенцев в борьбе за вторую строчку догнал «Штутгарт». Команда Томаса Тухеля проиграла две последние встречи: дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3). В Лиге чемпионов баварцы в 1/8 финала прошли «Лацио» (0:1, 3:0). Поставить на то, что клуб из Мюнхена выиграет главный еврокубок, можно за 9.00.

Ответный матч четвертьфинала пройдет в Германии 17 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Реал» — «Манчестер Сити».