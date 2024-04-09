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Сегодня, 16:15

Клиенты букмекера ставят на «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии»

Букайо Сака.
Фото Getty Images
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9 апреля «Арсенал» и «Бавария» проведут в Лондоне первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Букмекеры считают фаворитом противостояния английский клуб. На победу «Арсенала» по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 58% вероятности. Шансы «Баварии» на триумф оценены коэффициентом 5.10 (около 19%). Котировки на ничью в линии составляют 4.20 (приблизительно 23%).

На то, что по итогам двух матчей в четвертьфинал пробьется команда Микеля Артеты, можно сделать ставку с коэффициентом 1.60 (примерно 60% вероятности). На проход мюнхенцев предложили котировку 2.40 (около 40%).

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Клиенты БК считают, что в первой игре победит лондонский клуб. Около 73% всего оборота ставок на исход матча в основное время распределились в пользу «канониров». Примерно 23% пришлись на победу немецкой команды и приблизительно 4% — на ничью. В общем объеме пари на исход двухматчевого противостояния также зафиксировано преимущество «Арсенала»: соотношение 77% на 23% в пользу лондонцев.

Эксперты ждут от команд результативной игры. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Обратный исход (не более двух голов) котируется за 2.17. Аналитики склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если это произойдет, сыграет коэффициент 1.70. На то, что как минимум один клуб не сможет поразить ворота соперника, можно сделать ставку за 2.20.

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В отдельной линии клиентам БК предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. Сухая победа любого из соперников идет в линии за 2.35. На то, что счет в матче откроют хозяева, дают коэффициент 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Баварии» составляют 2.75.

Кроме того, клиенты могут попробовать предсказать авторов голов в матче. По оценке аналитиков, больше всего шансов забить у игрока «Арсенала» Эдди Нкетиа, на него можно поставить за 2.60. Шансы его партнера по атаке Габи Жезуса оценили котировкой 2.70, а на гол Букайо Сака дают 2.80. Среди баварцев наивысшие шансы отличиться у Харри Кейна. Если он забьет, сыграет коэффициент 2.90.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние среди клиентов букмекера — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.46 и включил в него пари на проход «Арсенала» в полуфинал за 1.85.

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«Арсенал» в 1/8 финала с огромным трудом прошел «Порту». Команды обменялись минимальными домашними победами, а в серии пенальти «канониры» были точнее. Для подопечных Микеля Артеты сейчас ключевой момент сезона: помимо Лиги чемпионов команда борется за лидерство в АПЛ. Там за семь туров до конца сезона лондонцы делят первую строчку с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» отстает всего на одно очко. Стоит отметить, что «Арсенал» не пропустил ни одного мяча в последних четырех играх: в них команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В Лиге чемпионов шансы «Арсенала» на трофей оценены коэффициентом 6.50.

«Бавария» потеряла реальные шансы на чемпионство в бундеслиге. Более того, мюнхенцев в борьбе за вторую строчку догнал «Штутгарт». Команда Томаса Тухеля проиграла две последние встречи: дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3). В Лиге чемпионов баварцы в 1/8 финала прошли «Лацио» (0:1, 3:0). Поставить на то, что клуб из Мюнхена выиграет главный еврокубок, можно за 9.00.

Ответный матч четвертьфинала пройдет в Германии 17 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Реал» — «Манчестер Сити».

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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