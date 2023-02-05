Прогноз и ставка на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года

Пока в товарищеских матчах соперники забивают не очень много.

6 февраля в Абу-Даби состоится матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сразится со «Спартаком». В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 по московскому времени, а стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение москвичам. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья оценена в 3.60 (24%), успех «Спартака» — в 3.20 (31%).

Если вам кажется, что «быки» не проиграют красно-белым, возьмите 1Х за 1.67.

Выберите один из множества вариантов для ставки на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30;

ТБ 3.5 — за 2.50, ТМ 3.5 — за 1.50;

Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.

На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.

На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.

Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.

Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года

Команды по-разному стартовали в Зимнем Кубке РПЛ, но при этом показали одинаково незрелищный футбол. «Спартак» в первом матче в день рождения Валерия Карпина сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и победил лишь по пенальти, а «Краснодар» днем позднее минимально обыграл «Сочи» (1:0). В результате именно «быки» возглавили таблицу турнира.

Для южан это была вторая товарищеская игра в новом году — ранее команда Владимира Ивича также со счетом 1:0 одолела узбекистанский «Бунедкор». «Спартак», в свою очередь, расправился в двух встречах с АГМК (3:1) и с болгарским «Ботевом» (1:0). Результативность команд в этих матчах не отражает то, как они действовали ранее: например, красно-белые — вторые по голам в РПЛ. В 17 турах они забили 40 мячей — в среднем это 2.35 за 90 минут. У «Краснодара» 31 гол (1.82 за игру), но это тоже неплохой показатель — шестой в чемпионате.

На то, что москвичи в предстоящей встрече забьют больше одного мяча, котировка — 1.84. У краснодарцев то же условие идет за 2.27.

Вероятно, на голевые подвиги команд в большей степени влияют кадровые проблемы. У «Спартака» на сборе нет Квинси Промеса — лидера команды и главного бомбардира РПЛ (14 голов). У «Краснодара» появились два новичка — нападающий Кобнан Мозес и полузащитник Кади, но обоим нужно адаптироваться.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

«Спартак» и «Краснодар» в последние годы играют друг с другом очень результативно. В первом круге этого сезона они закончили 4:1 в пользу красно-белых, а в четырех матчах до этого пробивали «верх» через «обе забьют».

На сборах команды забивают не очень много, но уровень сопротивления в ближайшей встрече должен их пробудить. Одно дело противостоять «Сочи» и «Ростову», а другое — сопернику из числа топ-команд РПЛ. Тем более у соперников по-прежнему в обойме есть классные нападающие: у «Спартака» это Соболев (7+5 в чемпионате), а у «Краснодара» — Сперцян (9+6) и Кордоба (5+2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.