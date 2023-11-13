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Сегодня, 15:15

Роналду вывел Португалию на Евро-2024 и теперь хочет стать лучшим бомбардиром отбора. Матч с Лихтенштейном как раз вовремя

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Лихтенштейн — Португалия 16 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду (сборная Португалии).
Фото Global Look Press
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В топе снайперов Криш делит первое место с Ромелу Лукаку.

16 ноября в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии приедет в гости к Лихтенштейну. Встреча состоится на «Райнпарк Штадион» в Вадуце и начнется в 22.45 по московскому времени. В России ее не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. ()
Лихтенштейн
Португалия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Лихтенштейн — Португалия 16 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 93% вероятности. Выигрыш хозяев оценен гигантской котировкой 69.00 (2%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за не менее внушительные 22.00 (5%).

Верите в чудеса и считаете, что Лихтенштейн как минимум не уступит в первом тайме? Эта опция ждет вас за 4.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.12, ТМ 2.5 — за 6.28. В первом круге Криштиану Роналду и компания разнесли сборную Лихтенштейна в Лиссабоне (4:0).

Рынок на то, что в первом тайме забьют больше 2.5 мяча, представлен за 2.40, обратный вариант дали за 1.55. В предыдущем поединке отбора против Боснии португальцы оформили все пять результативных выстрелов в первые 45 минут.

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Лихтенштейн — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 ноября 2023 года

Команда Роберто Мартинеса ураганом пронеслась по соперникам в отборочной группе: восемь побед из восьми с общим счетом 32:2. Огорчить «лусос» смогла только Словакия — поединок в Лиссабоне получился упорным и завершился в пользу хозяев лишь с минимальным преимуществом (3:2). Надо ли говорить, что путевку в финальную часть турнира Криштиану Роналду и компания уже забронировали.

Португалия — с огромным отрывом самая результативная сборная квалификации. Швейцария — ближайший преследователь, но отстает от «бессмертных» на 12 мячей. Замыкающие топ-3 Англия с Испанией — на 13.

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Главные герои цикла — Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш. Форвард «Аль-Насра» оформил 10 голов и делит первую строчку в топе бомбардиров с бельгийцем Ромелу Лукаку. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» — лучший ассистент отбора Евро-2024 с семью передачами.

Лихтенштейн предсказуемо прозябает на дне таблицы — у команды Конрада Фюнфштюка восемь поражений с общим счетом 1:25. С португальцами аутсайдер группы J встречался в первом туре и крупно уступил в Лиссабоне. По разу отличились Жоау Канселу и Бернарду Силва, а Криштиану Роналду отметился дублем.

Прогноз и ставка на матч Лихтенштейн — Португалия

«Лусос» решили все турнирные задачи и могут сосредоточиться на персональных гештальтах. Криштиану Роналду борется за звание лучшего бомбардира отборочного цикла, Бруну Фернандеш хотел бы не упустить лидерство в топе ассистентов. Предыдущий поединок квалификации парни Роберто Мартинеса тоже провели на выезде — жестоко расправились с Боснией в Зенице (5:0). Все пять голов «бессмертные» вкрутили еще в первом тайме — вряд ли худшей команде группы J повезет больше.

Рекомендуемая ставка: тотал первого тайма больше 2.5 мяча за 2.40.

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