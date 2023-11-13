Испания уже добыла путевку на Евро-2024. Но это не спасет Кипр от разгрома

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

«Красная фурия» делит первое место с Шотландией и еще борется за единоличное лидерство в группе.

16 ноября сборная Кипра примет Испанию в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча соперников по группе A состоится в Лимасоле на стадионе «Альфамега». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ"и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 89% вероятности результата. Выигрыш Кипра оценили в 29.00 (3%). Ничью — за 12.00 (8%).

В нынешнем отборе коллектив Темури Кецбаи не набрал ни одного очка. Верите, что хозяева прервут серию поражений? Опция 1Х доступна за 8.50.

В первом круге «красная фурия» разгромила киприотов (6:0). Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.74, ТМ 3.5 — за 2.10.

Рынок на обмен голами дали за 2.57, обратный вариант представлен за 1.47.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу Испании. На него предложили котировку 5.49.

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Кипр — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 ноября 2023 года

В текущем отборе «красная фурия» отличилась 19 раз и вместе с Англией замыкает топ-3 самых результативных сборных всего цикла — больше забили только Швейцария (20) и Португалия (32). Особенно яркими получились сентябрьские поединки — команда Луиса де ла Фуэнте низвергла Грузию (7:1) и Кипр (6:0). В октябре испанцы отомстили Шотландии за поражение в первом круге (2:0), одолели Норвегию (1:0) и гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Правда, пока «ла роха» лидирует в группе лишь по дополнительным показателем — шотландцы набрали столько же очков (15). Выезд в Лимасол — шанс вырваться на единоличное первое место, ведь «тартановую армию» ждет непростая встреча с грузинами в Тбилиси.

Коллектив Темури Кецбаи вчистую провалил квалификацию — потерпел семь поражений с общим счетом 2:25 и осел на дне таблицы. Все осенние игры заканчивались разгромами — от Шотландии (0:3), Испании (0:6), Норвегии (0:4), Грузии (0:4). Поединок с «красной фурией» — последний для киприотов в нынешнем отборе.

Прогноз и ставка на матч Кипр — Испания

Хозяева уже привыкли к крупным проигрышам — в двух предыдущих домашних встречах пропустили семь голов от Шотландии с Норвегией. «Ла роха» в Гранаде вонзила в ворота киприотов шесть пробоин и вряд ли станет жалеть соперника теперь: испанцы еще борются за единоличное лидерство в группе и отнесутся к поединку на стадионе «Альфамега» со всей серьезностью. Да и Альваро Мората явно жаждет подняться повыше в списке бомбардиров отборочного цикла. Сейчас на счету форварда четыре метких выстрела и он не входит даже в десятку лучших снайперов, но яркий перформанс в Лимасоле сильно улучшит его положение.

Рекомендуемая ставка: Испания забьет больше 3.5 мяча за 2.05.

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