«Лидс» выдернул Эллардайса с пенсии во имя спасения в АПЛ. Получится ли у Биг Сэма остановить Холанна и компанию?

Поражение опустит белых в зону вылета.

6 мая в 35-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Лидс». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Арбитр Энди Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 6 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.17, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 15.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход матча. Ничья идет за 8.50 (11%).

Сэм Эллардайс не тренировал два года и прервал отпуск, чтобы оставить «Лидс» в АПЛ. Верите, что назначение легенды встряхнет «павлинов» и они отберут очки у борющегося за титул «Сити»? Опция Х2 доступна за 5.51.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей доступен за 1.46, обратный вариант — за 2.82. Игры «горожан» часто радуют результативностью — ТБ 2.5 зашел в последних шести поединках чемпионата.

Белые отличились в девяти турах подряд, голевая серия манкунианцев еще длиннее — 19 встреч во всех соревнованиях. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.92, «обе забьют — нет» дан за 1.89.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на сухую викторию «Сити»:

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«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 6 мая 2023 года

5 февраля «горожане» проиграли третий раз с начала 2023 года — на выезде «Тоттенхэму» (0:1). После этого что-то переосмыслили и с тех пор стали удивительно хороши: в 19 матчах за три месяца ноль поражений и всего три ничьих во всех турнирах. Непогрешимая форма «Сити» напугала «Арсенал», который разбазарил накопленное за сезон преимущество и пропустил Гвардиолу и компанию на первое место в АПЛ. Параллельно манкунианцы добрались до финала Кубка Англии, а на следующей неделе схлестнутся в первом полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Сити» летит к треблу на межгалактических скоростях: за уже упомянутые 19 игр небесно-голубые оформляют ровно три мяча в среднем за 90 минут. Особенно ярко зажигает Эрлинг Холанн: в прошлом туре норвежец переписал рекорд АПЛ по голам за сезон. Точный выстрел в ворота «Вест Хэма» стал уже 35-м по счету в нынешнем чемпионате. Это на один больше, чем у предыдущих рекордсменов — Алана Ширера и Энди Коула. Достижение Холанна становится еще солиднее, если вспомнить, что предыдущая планка продержалась 28 лет и была установлена, когда в лиге играли 42 матча. Всего в дебютном сезоне на «Этихаде» на счету Эрлинга 51 мяч за 45 поединков во всех соревнованиях.

С обороной у манкунианцев тоже порядок: на отрезке после 5 февраля пропустили жалкие 0.6 гола за встречу. В лазарете находится лишь один футболист, но чрезвычайно важный для тактических построений Пепа Гвардиолы, — Кевин де Брейне. Впрочем, «Фулхэм» (2:1) и «Вест Хэм» (3:0) перемололи и без бельгийца — значит, с «Лидсом» тоже по силам справиться без него. Для «Сити» главное, чтобы полузащитник вернулся в строй к первому полуфиналу ЛЧ.

«Павлины» подкрались к бездне: в недавних 10 турах победили только дважды. Столько же раз сыграли вничью, но поражений все равно было сильно больше — целых шесть. Неудача на «Этихаде» с высокой долей вероятности отправит «Лидс» в зону вылета.

Спасать белых от вояжа в чемпионшип позвали главного мастера по сохранению прописки в АПЛ — Сэма Эллардайса. Тренер пять раз подряд подхватывал борющиеся за выживание клубы по ходу сезона и во всех случаях уберег их от провала.

Правда, Биг Сэм не тренировал уже два года — взял паузу после того, как не спас «Вест Бромвич» в 2021-м и оборвал свою счастливую серию. Да и ранее Эллардайс приходил в стоящие на вылет клубы не позже декабря. Учитывая эти обстоятельства и сложный календарь «Лидса» на финише, выполнить задачу будет сложно.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лидс»

Небесно-голубые не проигрывают ровно три месяца, и нет никаких видимых причин тому, что хозяева «Этихада» вдруг получат подножку от хромающего «Лидса».

«Сити» не терял очки в АПЛ с 18 февраля (выездная ничья с «Ноттингем Форест» — 1:1). А дома это случилось только дважды за сезон, и очень давно — в ноябре против «Брентфорда» (1:2) и в декабре с «Эвертоном» (1:1). В предыдущих шести турах чемпионата манкунианцы лишь раз оформили меньше трех мячей — повезло «Фулхэму» (2:1). Трижды парни Гвардиолы закидывали соперникам четыре гола.

Единственное, на что может уповать «Лидс», так это на установку Пепа поберечь силы перед поездкой в Мадрид на полуфинал ЛЧ против «Реала». Но «горожане» рубятся за титул и наверняка желают забрать его как можно скорее. Поэтому поблажек от лидера таблицы «павлинам» ждать не стоит. Даже из уважения к заслугам Эллардайса.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.81.

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