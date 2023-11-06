Матч «Торпедо» — «Спартак» стал самым популярным событием КХЛ в октябре

Хоккейный сезон в России набирает обороты. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках клиентов на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в октябре 2023 года.

Лучшие и худшие матчи по прибыли и обороту

По данным PARI, самым популярным событием КХЛ за прошедший месяц стала встреча нижегородского «Торпедо» с московским «Спартаком», на которую приходится 1,58% от всего объема ставок на лигу за октябрь. Матч прошел 14 октября и закончился победой красно-белых со счетом 4:2.

В пятерку самых популярных событий октября также вошли матчи «Автомобилист» — «Витязь» (3:2), «Амур» — «Ак Барс» (2:3), «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (4:1) и «Амур» — ЦСКА (2:3). В сумме на эти игры приходится более 5% оборота.

Самым удачным для PARI оказался матч между «Нефтехимиком» и СКА, который прошел 21 октября. Встреча получилась «низовой» — по итогам первого периода команды ушли на перерыв со счетом 0:0, однако во второй и третьей 20-минутках хозяевам удалось забросить по одной шайбе. На эту игру приходится почти 3% от всей прибыли PARI по итогам приема ставок на КХЛ в октябре. По этому принципу также можно выделить матчи ЦСКА — СКА (2:3), «Динамо» Минск — «Куньлунь Ред Стар» (3:4), «Витязь» — «Авангард» (5:2) и «Металлург» — «Трактор» (2:4). Суммарная прибыль с этих игр составила почти 8%.

Самыми неудачными для PARI оказались матчи «Северсталь» — «Торпедо» (3:4), «Сибирь» — «Металлург» (2:4), «Салават Юлаев» — «Витязь» (8:1), «Сибирь» — ЦСКА (3:6) и «Лада» — «Адмирал» (3:1).

Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Один из клиентов PARI превратил 265 100 рублей в 2 423 014 рублей, собрав экспресс из матчей «Амур» — «Спартак», «Адмирал» — ЦСКА и «Автомобилист» — «Барыс». В первой игре игрок выбрал победу красно-белых в основное время, а в остальных двух — итоговую победу хозяев с учетом овертаймов и буллитов. Общий коэффициент экспресса составил 9.14. Ставка на встречу «Адмирала» и ЦСКА шла с коэффициентом 3.00 и оказалась самой рискованной — «моряки» забили решающий гол только в овертайме.

Другой клиент выиграл 4 000 000 рублей, поставив 2 000 000 рублей на тотал больше 5.5 в матче «Северсталь» — «Торпедо». Интрига сохранялась почти до самого конца встречи, однако в третьем периоде «олени» все же довели счет до нужной отметки.

А вот другому игроку повезло меньше — он потерял 2 000 000 рублей из-за ставки на победу «Трактора» в матче с «Нефтехимиком». Челябинцы смогли забить один гол в первом периоде, однако пропустили две шайбы в третьем.

Фавориты турнира

По оценке PARI, самые большие шансы выиграть Западную конференцию сохраняет ЦСКА: поставить на промежуточную победу армейцев можно за 3.30. Следом в топ-3 расположились СКА (4.00) и «Спартак» (4.50). «Динамо» в этом списке лишь пятое (7.00). Меньше всего шансов на победу на «Западе» у «Куньлунь Ред Стар» (500) и «Витязя» (350).

На «Востоке» основным претендентом на первое место в таблице считается «Ак Барс»: если казанцы выиграют регулярный чемпионат в своей зоне, сыграет коэффициент 1.90. Следом идут «Металлург» (5.50) и «Салават Юлаев» (7.50). Шансы «Лады» сохранить первое место на «Востоке» невелики: заключить пари на это можно за 60.0. Меньше всего аналитики верят в «Адмирал» (175) и «Барыс» (аналогично).

Если говорить о ставках на обладателя трофея Кубка Гагарина в текущем сезоне, то здесь в лидерах финалисты прошлого сезона — ЦСКА и «Ак Барс»: коэффициент на чемпионство обоих клубов равен 4.50. В топ-5 также попали СКА (5.00), «Локомотив» (7.00) и «Металлург» (10.0).