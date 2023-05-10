Клиенты PARI ставят на победу «Интера» над «Миланом» в первом матче ЛЧ. Но верят, что в финале сыграют Ибра и Леау

10 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» сыграет дома с «Интером». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на сегодняшнее дерби.

По оценкам PARI, шансы «Интера» на победу в двухматчевом противостоянии выглядят более предпочтительными. Сделать ставку на выход нерадзурри в финал Лиги чемпионов можно по коэффициенту 1.60, что соответствует приблизительно 60% вероятности. Шансы «Милана» пробиться в решающую стадию турнира котируются за 2.35 (около 40%).

Вместе с тем ни одна из команд не является очевидным фаворитом сегодняшней встречи, хотя «Интер» чуть ближе к победе. Ставки на выигрыш нерадзурри принимаются с коэффициентом 2.55 (вероятность примерно 38%). Поставить на ничью или победу россонери можно за 3.15 (в обоих случаях — по 31% вероятности).

Клиенты PARI уверены, что «Интер» выиграет первый матч, но склоняются к выходу «Милана» в финал. Около 60% от всего объема ставок на исход в основное время приходится на победу номинальных хозяев встречи. Для сравнения: на россонери сделано 32%, и еще 8% приходится на ничейный исход. Если говорить о ставках на проход, то здесь распределение объема пари выглядит так: 79% на «Милан» против 21% на нерадзурри.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

Высока вероятность того, что команды Стефано Пиоли и Симоне Индзаги не порадуют зрителей миланского дерби высокой результативностью. Скорее всего, соперники забьют не более двух мячей за игру. Это событие котируется за 1.58. К слову, эта ставка сработала в восьми последних матчах с участием «Милана». На тотал больше 2.5 установлен более высокий коэффициент — 2.40.

Если соперники обменяются голами, зайдет ставка за 2.10. В случае сухой победы одной из команд сыграет котировка 2.18. Среди ставок на точный счет преобладающий вариант — ничья 0:0 за 6.00. Мирный исход со счетом 1:1 котируется за 6.50.

Котировки на то, что любая из команд победит с разницей в один мяч, составляют 2.10. Аналогичным образом оценивается вероятность того, что «Милан» выиграет хотя бы один тайм. Поставить на то, что «Интер» будет проигрывать по ходу встречи, но в итоге не уступит, можно за 5.10.

Что касается возможных авторов голов, то здесь выделяется форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Если аргентинец огорчит соперника, сыграет ставка за 2.90. В составе «Милана» самые высокие шансы забить имеет Оливье Жиру: заключить пари на гол в его исполнении можно за 3.20.

Оливье Жиру. Фото Global Look Press

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что в матче будет максимум три гола (ТМ 3.5), по коэффициенту 1.20. Игрок добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.46.

На данный момент обе команды борются за четвертое место в серии А, гарантирующее выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Интер» входит в топ-4 и идет на серии из пяти побед подряд во всех турнирах (четыре из них — с сухим счетом). «Милан» находится на пятой строчке, но тоже выступает успешно. Россонери не знают поражений с 18 марта.

В финал Лиги чемпионов «Милан» не выходил с победного 2007 года, а «Интер» — с триумфального 2010-го. В этом сезоне россонери прошли в плей-офф «Тоттенхэм» и «Наполи», причем ни в одном из матчей не забивали больше гола. В свою очередь, «Интер» на пути к полуфиналу выбил «Порту» и «Бенфику», причем в ворота лиссабонской команды отправил два мяча на выезде (2:0) и еще три дома (3:3).

По ходу нынешнего сезона «Интер» справился с «Миланом» дважды. Январский матч за Суперкубок Италии закончился разгромом россонери со счетом 0:3, после чего нерадзурри выиграли в феврале еще и матч чемпионата — 1:0.