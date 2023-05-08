«Ливерпуль» против «Реала» — наиболее прибыльный матч для клиентов. Яркие подробности ставок на ЛЧ от PARI

Букмекерская компания PARI в преддверии полуфинальных матчей Лиги чемпионов, которые стартуют 9 и 10 мая, подвела итоги 1/4 финала. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов матчах турнира.

Илкай Гюндоган и Натан Аке. Фото Global Look Press

«Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов получились очень интересными и боевыми, несмотря на то что каких-то явных сенсаций не произошло. «Манчестер Сити» и «Реал» довольно уверенно прошли «Баварию» и «Челси» соответственно, а единственным событием, которое можно с натяжкой отнести к сенсационным, стала победа «Милана» по сумме двух матчей противостояния с «Наполи».

Самым крупным событием плей-офф Лиги чемпионов по обороту оказался матч «Реала» и «Челси», который проходил в Мадриде (2:0). На эту игру пришлось почти 7% от всего объема ставок на весеннюю стадию турнира. В топ-5 по обороту также вошли «Бавария» — «ПСЖ» (2:0), «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (1:1), «Манчестер Сити» — «Бавария» (3:0) и ответный матч в Мюнхене (1:1). Самый низкий объем ставок пришелся на оба матча «Бенфики» с «Брюгге», а также на «Тоттенхэм» — «Милан».

Месси против игроков «Баварии». Фото Global Look Press

Любопытно, что самым прибыльным матчем плей-офф ЛЧ для PARI оказалась битва «Баварии» и «ПСЖ», завершившаяся победой хозяев со счетом 2:0. Клиенты ожидали, что парижане хотя бы забьют, но «Бавария» была непреклонна. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли «Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Милан» — «Наполи» (1:0), «Челси» — «Боруссия» (2:0) и «ПСЖ» — «Бавария» (0:1). В свою очередь клиенты больше всего заработали, обыграв PARI, на матчах «Ливерпуль» — «Реал» (2:5), «Айнтрахт» — «Наполи» (0:2) и «Брюгге» — «Бенфика» (0:2).