Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года

Но нижегородцы проиграли красно-белым во всех поединках.

5 мая в 27-м туре чемпионата России «Пари НН» встретится со «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте букмекерской компании Winline и matchtv.ru. Старт трансляции — в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом красно-белых. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.85 (24%), успех «Пари НН» — за схожие 3.35 (28%).

«Спартак» победил в трех очных матчах подряд. Котировка на то, что парни Антона Хазова не уступят (1Х), — 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Обмен результативными ударами идет за 1.69, противоположный рынок — за 2.13.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.20.

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«Пари НН» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 мая 2024 года

Хозяева начали весну с ничьей и победы, но затем проиграли шесть раз подряд. В прошлом туре чемпионата нижегородцев разгромил «Ахмат» (5:1), после чего руководство клуба уволило тренера Сергея Юрана. Его место занял Антон Хазов — бывший игрок «Волги», который с 2018 года работает в структуре «Пари НН».

Команда идет на 11-м месте в таблице. У нее 14 поражений — это худший результат в РПЛ наряду с «Сочи» и «Балтикой». Нижегородцы пропустили 38 мячей — столько же у «Ахмата», а чаще огорчали только «Ростов» (39), «Урал» и «Сочи» (по 40). Только «Факел» (19) и «Рубин» (24) забили меньше «Пари» (25). Тот же показатель у екатеринбуржцев.

«Нижний» вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Команда Юрана проиграла пять матчей и однажды вытянула ничью (1:1) в поединке с бело-голубыми.

Николай Калинский набрал больше всех очков по гол+пас (7+3 во всех турнирах). Эдгар Севикян — на втором месте с семью забитыми мячами, хотя покинул клуб еще зимой.

«Спартак» борется за попадание в призовую тройку. Красно-белые победили «Локомотив» (3:2) в прошлом туре и сократили отставание от идущего третьим «Динамо» до пяти баллов. Расстояние до делящих лидерство «Зенита» и «Краснодара» — восемь очков.

В 2024-м Александр Соболев и его партнеры выиграли пять матчей из 12 во всех турнирах. Три встречи закончились поражениями, четыре — вничью. Москвичи забили меньше всех в первой восьмерке (37). Зато пропустили всего 31 мяч — реже в РПЛ огорчали только «Зенит» (23) и «Краснодар» (25).

Александр Максименко («Спартак»). Фото Global Look Press

«Спартак» добрался до финала Пути регионов Кубка России. В полуфинале выбил «Динамо» (2:0) и теперь сыграет против «Балтики».

В Путь регионов красно-белые свалились из-за «Зенита». В первом полуфинале Пути РПЛ питерцы победили (2:1), а перед ответкой команду покинул главный тренер Гильермо Абаскаль. Вместо него назначили Владимира Слишковича — с тех пор москвичи не уступили ни разу за пять матчей (три победы и две ничьи).

Лучший снайпер «Спартака» — Александр Соболев (10+7 во всех турнирах). Квинси Промес (8+6) — до сих пор на втором месте по гол+пас. Тео Бонгонда — третий (7+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Спартак»

Хозяева потеряли Константина Марадишвили, Илью Жигулева, Мамаду Майга и Дмитрия Живоглядова из-за травм. У Кирилла Боженова — перебор желтых карточек.

В «Спартаке» повреждения залечивают Георгий Джикия и Срджан Бабич. У Кристофера Мартинса Перейры — тоже перебор горчичников. Квинси Промес — в «специальном отпуске».

«Парни НН» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды встретились трижды в этом сезоне — дважды в Кубке и один раз в чемпионате. Во всех матчах выиграл «Спартак». Особенно запомнился первый поединок в КР — соперники забили девять мячей (5:4).

Всего клубы пересекались семь раз: четыре победы у москвичей, одна — у нижегородцев, еще дважды разошлись вничью.

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Спартак»

Красно-белые борются за попадание в тройку и после смены тренера поймали кураж. «Пари НН», наоборот, идет на серии из поражений, и неизвестно, поможет ли хозяевам увольнение Юрана. Победа «Спартака» выглядит безальтернативной, учитывая историю встреч и положение команд. Кроме того, очные поединки в этом сезоне оказались очень результативными (14 мячей за три игры).

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.60.

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