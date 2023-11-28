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Сегодня, 19:20

Матч в Мадриде — шанс для «Наполи» взять реванш. У Беллингема и компании уже другие цели

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Джуд Беллингем против Элифа Элмаза.
Фото Global Look Press
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Команда Карло Анчелотти уверенно отобралась в плей-офф.

29 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Наполи». Игра лидеров квартета С состоится в столице Испании на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Франсуа Летексье из Франции.

Лига чемпионов. Группа C
29 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» 29 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» выиграет пятый матч на групповом этапе ЛЧ. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Наполи» — за 4.05 (21%).

Если верите, что Хвича и компания наберут очки в Испании, возьмите Х2 за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20. В первом круге соперники забили аж пять мячей на двоих.

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Если отличатся обе команды, сработает ставка за 1.63. Если этого не произойдет, тогда 2.30.

Превосходство «Реала» по угловым можно взять за 1.53, «Наполи» — за 2.90. Если по итогам матча будет зафиксирована ничья по этому показателю, тогда сыграет пари за 9.00.

В прошлый раз команды на двоих нанесли 12 ударов в створ. ТБ 9.5 в предстоящей встрече котируется за 1.85.

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«Реал» — «Наполи»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года

Мадридский «Реал» подходит к матчу пятого тура Лиги чемпионов против «Наполи» в приподнятом настроении. В последнем туре ла лиги коллектив Карло Анчелотти уверенно обыграл «Кадис» (3:0) и оторвался от «Барселоны», которая допустила осечку в противостоянии с «Райо Вальекано» (1:1). В результате между главными командами Испании образовался зазор в четыре очка, который позволит «бланкос» чувствовать себя комфортно.

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В еврокубках мадридцы также могут играть уже без напряжения. В четырех матчах они одержали четыре победы и квалифицировались в плей-офф. Правда, пока не гарантировали себе первое место, но это, как кажется, дело времени. Хотя, может, и не ближайшего. Проблема в том, что столичную команду одолели травмы: во встрече с «Наполи» будут недоступны давно травмированные Куртуа, Гюлер и Милитао, а также Тчуамени, Камавинга и Винисиус. Под вопросом участие Кепы и Модрича. Вероятно, хозяева выйдут на поле в экспериментальном составе.

Неаполитанцам после неудачи в игре с «Унионом» в четвертом туре победа в предстоящей встрече нужна значительно сильнее. Хвича и компания не сумели переиграть немцев, которые шли на серии из 12 поражений. Теперь у них на счету семь очков и отрыв в четыре балла от «Браги», с которой предстоит сыграть как раз в последнем туре. В случае, если португальцы в среду обыграют «Унион», а «Наполи» уступит в Мадриде, решающий матч будет очень горячим и опасным.

Следовательно, Хвиче и компании нужно бодро выступить на «Сантьяго Бернабеу». Правда, последние результаты намекают, что сделать это будет непросто. В последних 10 матчах у «Наполи» только пять побед при трех поражениях, в пяти предыдущих — два выигрыша, две ничьи и проигрыш скромному «Эмполи» (0:1). Что также важно отметить, в ноябре адзурри не были достаточно результативны (забили пять мячей в четырех играх). Кажется, отсутствие Осимхена на дистанции все же сказывается.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Наполи»

Высока вероятность, что «Реал» в предстоящем матче сыграет без основного вратаря, с серьезными изменениями в полузащите и новым микстом нападающих. Но при этом есть надежда, что резервисты вдохнут в игру больше энергии, чем поднаевшиеся лидеры. А также стоит рассчитывать, что мотивированные гости воспользуются проблемами соперника. В конце концов, Хвича снова должен показать себя — в последних трех матчах (сборная + клуб) у лидера неаполитанцев четыре гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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