Команда Карло Анчелотти уверенно отобралась в плей-офф.

29 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Наполи». Игра лидеров квартета С состоится в столице Испании на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Франсуа Летексье из Франции.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» 29 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» выиграет пятый матч на групповом этапе ЛЧ. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Наполи» — за 4.05 (21%).

Если верите, что Хвича и компания наберут очки в Испании, возьмите Х2 за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20. В первом круге соперники забили аж пять мячей на двоих.

Если отличатся обе команды, сработает ставка за 1.63. Если этого не произойдет, тогда 2.30.

Превосходство «Реала» по угловым можно взять за 1.53, «Наполи» — за 2.90. Если по итогам матча будет зафиксирована ничья по этому показателю, тогда сыграет пари за 9.00.

В прошлый раз команды на двоих нанесли 12 ударов в створ. ТБ 9.5 в предстоящей встрече котируется за 1.85.

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«Реал» — «Наполи»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года

Мадридский «Реал» подходит к матчу пятого тура Лиги чемпионов против «Наполи» в приподнятом настроении. В последнем туре ла лиги коллектив Карло Анчелотти уверенно обыграл «Кадис» (3:0) и оторвался от «Барселоны», которая допустила осечку в противостоянии с «Райо Вальекано» (1:1). В результате между главными командами Испании образовался зазор в четыре очка, который позволит «бланкос» чувствовать себя комфортно.

В еврокубках мадридцы также могут играть уже без напряжения. В четырех матчах они одержали четыре победы и квалифицировались в плей-офф. Правда, пока не гарантировали себе первое место, но это, как кажется, дело времени. Хотя, может, и не ближайшего. Проблема в том, что столичную команду одолели травмы: во встрече с «Наполи» будут недоступны давно травмированные Куртуа, Гюлер и Милитао, а также Тчуамени, Камавинга и Винисиус. Под вопросом участие Кепы и Модрича. Вероятно, хозяева выйдут на поле в экспериментальном составе.

Неаполитанцам после неудачи в игре с «Унионом» в четвертом туре победа в предстоящей встрече нужна значительно сильнее. Хвича и компания не сумели переиграть немцев, которые шли на серии из 12 поражений. Теперь у них на счету семь очков и отрыв в четыре балла от «Браги», с которой предстоит сыграть как раз в последнем туре. В случае, если португальцы в среду обыграют «Унион», а «Наполи» уступит в Мадриде, решающий матч будет очень горячим и опасным.

Следовательно, Хвиче и компании нужно бодро выступить на «Сантьяго Бернабеу». Правда, последние результаты намекают, что сделать это будет непросто. В последних 10 матчах у «Наполи» только пять побед при трех поражениях, в пяти предыдущих — два выигрыша, две ничьи и проигрыш скромному «Эмполи» (0:1). Что также важно отметить, в ноябре адзурри не были достаточно результативны (забили пять мячей в четырех играх). Кажется, отсутствие Осимхена на дистанции все же сказывается.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Наполи»

Высока вероятность, что «Реал» в предстоящем матче сыграет без основного вратаря, с серьезными изменениями в полузащите и новым микстом нападающих. Но при этом есть надежда, что резервисты вдохнут в игру больше энергии, чем поднаевшиеся лидеры. А также стоит рассчитывать, что мотивированные гости воспользуются проблемами соперника. В конце концов, Хвича снова должен показать себя — в последних трех матчах (сборная + клуб) у лидера неаполитанцев четыре гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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