Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года

«Россонери» не проигрывают «джаллоросси» уже шесть матчей.

В 32-м туре чемпионата Италии сойдутся два претендента на место в Лиге чемпионов — «Милан» и «Рома». Пока «россонери» занимают заветную четвертую строчку, но опережают римлян только по дополнительным показателям. Игра пройдет на Олимпийском стадионе и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.79, что составляет около 34% вероятности. Котировка на выигрыш гостей практически не отличается — 2.84 (тоже 34%). «Мирный» результат идет за чуть большие 3.09 (32%).

В первом круге соперники выдали зажигательную ничью (2:2). Причем «джаллоросси» ушли с 0:2, забив первый мяч только на 87-й минуте. Непоражение римлян в предстоящей встрече можно оформить за 1.46. Этот рынок на красно-черных предложен за близкие 1.47.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка показывают, что силы коллективов почти одинаковы:

• ничья 0:0 дана за 5.72;

• 1:1 — за 5.84.

• победа «Ромы» 1:0 — за 7.30.

Эксперты не рассчитывают на зрелищный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за солидные 2.48, ТМ 2.5 — всего за 1.58. При этом в последних пяти встречах оппоненты неизменно заколачивали на двоих хотя бы три мяча.

Рынок на результативные удары от обеих команд оценен в 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.78.

«Рома» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 29 апреля 2023 года

Соперники ведут упорную борьбу за попадание в Лигу чемпионов: к очному столкновению именно «Милан» занимает четвертое место — последнюю строчку, которая гарантирует путевку в главный еврокубок. Правда, «Рома» за 31 тур заработала такое же количество очков (59) и уступает «россонери» только по дополнительным показателям.

Команда Стефано Пиоли набрала неплохой ход: за последние 14 матчей во всех турнирах потерпела всего два поражения и оформила семь побед, все — сухие. Также «россонери» продолжают борьбу за триумф в Лиге чемпионов. В четвертьфинале красно-черные прошли лидера серии А «Наполи» (2:1 по сумме двух встреч) и теперь схлестнутся с другим итальянским клубом — «Интером».

«Милан» ярко атакует: в текущем сезоне серии А больше отличился только «Наполи» (67 голов), у «россонери» за 31 тур набрался 51 забитый мяч. Классный сезон проводит Рафаэл Леау — во всех турнирах португалец настрелял уже 13+12 по системе «гол+пас».

«Рома» проигрывает чаще — только в последних 10 поединках во всех соревнованиях уступила четыре раза. Команда Жозе Моуринью тоже рубится за еврокубок: прошла «Фейеноорд» и выскочила в полуфинал Лиги Европы, где встретится с немецким «Байером».

«Волки» отличаются заметно реже (43 гола), но надежнее защищаются — за 31 тур пропустили 29 мячей, меньше в свои ворота получили только «Наполи», «Лацио» и «Ювентус». Правда, с «Миланом» не сыграют сразу три защитника — Крис Смоллинг, Диего Льоренте и Рик Карсдорп. Также из-за повреждения партнерам не поможет ключевой игрок группы атаки Пауло Дибала — аргентинец лучший в «Роме» по системе «гол+пас» (24 балла во всех турнирах).

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Милан»

Шансы «россонери» выглядят предпочтительнее: с начала февраля команда почти не проигрывает — лишь два поражения в 14 матчах во всех турнирах. А также мало пропускает — в этих 14 играх девять раз отыграла на ноль. К тому же у «Милана» отличная статистика против «джаллоросси»: красно-черные не влетали сопернику в шести встречах подряд (четыре победы), а за последние 10 поединков уступили лишь однажды (шесть успехов).

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.95.