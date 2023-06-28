У мадридцев и каталонцев не будет конкурентов.

В сезоне-2022/23 «Барселоне» просто не было равных: Хави и компания финишировали в десяти очках от «Реала» и завоевали первый титул за четыре года. Параллельно «блауграна» повторила рекорд ла лиги по сухим матчам, установленный «Депортиво» в сезоне-1993/94 — 26 игр на ноль.

«Мадрид» мог защитить чемпионство впервые за 15 лет, но рано самоустранился: коллектив Карло Анчелотти сделал ставку на Лигу чемпионов, а в итоге прогорел по всем фронтам.

«Спорт-Экспресс» рассказывает, на кого обратить внимание в погоне за золотом следующего розыгрыша ла лиги.

Главные фавориты

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Реала» лучшие шансы закончить сезон на вершине таблицы — триумф «бланкос» оценили коэффициентом 2.10. Мадридцев ждет последняя кампания под руководством Карло Анчелотти: договор итальянца с клубом действует до лета 2024 года, Федерация футбола Бразилии предприняла множество попыток, чтобы украсть тренера уже сейчас, но Папа Карло твердо заявил о намерении отработать контракт до конца.

В ла лиге-2023/24 «Реал» точно будет другим: Флорентино Переса очень расстроило 10-очковое отставание от «Барселоны» и отношение команды к делу в большинстве матчей минувшего розыгрыша примеры. Повторения подобной ситуации руководство не потерпит. Для того чтобы претендовать на победу во всех турнирах, «Мадрид» активно поработал на рынке и уже провернул большой трансфер — за 103 млн евро из «Боруссии Дортмунд» на «Сантьяго Бернабеу» переехал Джуд Беллингем. За британцем охотились «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но полузащитник хотел только в «Реал», где взял номер Зинедина Зидана. В столице Испании Беллингем будет выступать с цифрой «5» на спине.

Также «бланкос» провернули несколько сделок поменьше: переподписали до 2027 года приехавшего из трехлетней аренды в «Милане» вингера Браима Диаса, а также вернули двоих воспитанников — левого защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано» и нападающего Хоселу из «Эспаньола». Первый обошелся клубу в 5 млн евро, второй перешел на правах аренды за 500 тысяч евро с правом выкупа за 1.5 млн. На презентации Хоселу президент «Реала» заявил, что трансферов этим летом больше не будет. Но в эти слова Переса мало кто поверил: мадридцы потеряли не только Марко Асенсио, но и главного лидера атаки последних лет — Карима Бензема. Заменить француза можно лишь форвардом с большим именем — инсайдеры сообщают об активном интересе «бланкос» к Килиану Мбаппе, которого могут выставить на трансфер из-за отказа продлевать контракт.

По мнению экспертов, вероятность «Барселоны» защитить титул довольно высока — такой вариант представлен с котировкой 2.35. Каталонцы попрощались с легендами — Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Опорник воссоединился с Лионелем Месси в «Интер Майами». Вероятно, левый латераль последует его примеру и тоже переедет в MLS.

После потери Бускетса полузащита «блауграны» вряд ли станет слабее — свободным агентом на «Камп Ноу» перебрался Илкай Гюндоган, который провел выдающийся сезон в «Манчестер Сити» и помог клубу завоевать требл. Также «Барса» работает над трансфером Марсело Брозовича из «Интера», но «Аль-Наср» соблазняет полузащитника жирными условиями личного соглашения. Окончательное решение хорват еще не принял.

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Кто еще может вмешаться в гонку?

В последний раз «Атлетико» финишировал за пределами топ-3 в сезоне-2011/12. За это время парни Диего Симеоне выигрывали титул дважды — в 2014 и 2021 годах, а их чемпионство в следующей кампании идет за 9.25. «Индейцы» завалили первую часть минувшего розыгрыша и даже могли вывалиться из лигочемпионской четверки. Но 2023 год провели выдающимся образом: на отрезке с 15 января до 4 июня 15 побед и пять ничьих при всего двух поражениях. Все привыкли, что «Атлетико» где-то рядом с «Барсой» и «Реалом», но для борьбы за титул нужны крупные трансферы.

Какой будет топ-4?

Эксперты не сомневаются, что в зоне Лиги чемпионов точно финишируют «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Коэффициент на попадание «бланкос» в четверку лучших команд ла лиги — 1.08. Этот же рынок для каталонцев доступен за 1.12, для «индейцев» — за 1.53.

А вот на вакантную четвертую позицию есть сразу несколько претендентов:

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