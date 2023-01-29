Больше всего трофеев у клуба из Африки, а где же «Реал» и «Барса»? 10 самых титулованных команд мира

Европейский футбольный сезон в самом разгаре: национальные чемпионаты перешагивают экватор, а в еврокубках вот-вот стартует плей-офф. Всего через несколько месяцев мы узнаем триумфаторов важнейших турниров.
А пока «Спорт-Экспресс» и букмекерская компании БЕТСИТИ представляют вам топ-10 самых титулованных клубов мира.
Египетский суперклуб за 116-летнюю историю собрал огромное количество наград: в общей сложности — безумные 143. Чаще всего футболисты «Аль-Ахли» забирали национальные титулы: 42 раза выиграли чемпионат Египта, 35 раз — национальный Кубок. В международных соревнованиях самый титулованный клуб мира тоже играл достаточно успешно: 10 раз выигралафриканскую Лигу чемпионов, а однажды даже межконтинентальную арабскую Лигу чемпионов.
Шотландская команда — самая титулованная в Европе, но от абсолютного рекордсмена «Аль-Ахли» отстала на 22 награды. При этом «плюшевые мишки» намного старше египетского клуба: в марте «Рейнджерс» исполнится 151 год (их конкурентам — 116). В основном «джерс» выигрывали домашние турниры: рекордные 55 раз — чемпионат Шотландии, 34 раза — национальный Кубок и 27 раз — Кубок Лиги. Также команда — рекордсмен по треблам (семь).
За полуторавековую историю шотландцы лишь однажды выиграли еврокубок — Кубок Кубков 1972 года. Еще пять раз «джерс» выступали в финалах различных континентальных соревнований. В последний — в прошлом году против «Айнтрахта». Немцы победили в серии пенальти.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже представили линию на победителя текущего розыгрыша ЛЕ. Фавориты следующие:
• триумф «Арсенала» можно взять за 5.00;
• «Барселоны» — за 6.00;
• «Манчестер Юнайтед» — за 10.0;
• победа «Ювентуса» идет за 13.0;
• «Аякса» — за 15.0.
Еще один представитель не европейской страны в списке — «Насьональ» из Уругвая. «Трехцветные» оккупировали местный чемпионат, в котором победили безумные 49 раз. Впервые «Насьональ» стал чемпионом Уругвая еще в 1902 году, а последнее золото забрал в 2022-м. На международной арене уругвайцы не так сильны: главный трофей Южной Америки — Кубок Либертадорес — заарканили только трижды. Причем последняя победа случилась еще в 1988-м.
Второй шотландский топ-клуб не сильно отстал от «Рейнджерс». «Кельты» тоже забрали большое количество национальных трофеев: 52 победы в чемпионате Шотландии, 40 (рекорд) — в Кубке страны, еще 20 — в Кубке Лиги. В еврокубках команда из Глазго тоже победила лишь однажды, но забрала очень престижную чашку — в 1967 году «Селтик» выиграл Лигу чемпионов.
Еще один клуб из Уругвая: «Атлетико Пеньяроль» не сильно отстал от «Насьоналя». «Угольщики» становились триумфаторами национального чемпионата еще чаще главного соперника — 53 раза. Также «Атлетико» оформил больше побед в Кубке Либертадорес (пять). Правда, последний триумф в главном клубном соревновании Южной Америки тоже был давно — в 1987 году.
Первый представитель топ-5 европейских лиг: мадридский «Реал» — рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов (14) и чемпионате Испании (35). Также клуб собрал многие другие титулы, любой следующий из которых станет юбилейным 100-м.
Мадридцы находятся вне топ-5 самых титулованных клубов мира, зато они вторые в рейтинге самых богатых команд планеты — за 2022 год «Реал» заработал больше 600 млн евро.
В прошлом сезоне «бланкос» оформили 14-ю победу в ЛЧ и в этом розыгрыше снова входят в число главных фаворитов турнира:
• успех «Манчестер Сити» идет за 2.90;
• «Баварии» — за 7.50;
• «ПСЖ» — за 8.00;
• триумф прошлогоднего финалиста «Ливерпуля» — за 10.0;
• «Реала» — за 12.0.
Заклятый соперник мадридцев немного отстал: «Реал» и «Барсу» разделяют всего два трофея. При этом каталонцы рекордсмены по победам в Кубке (31) и Суперкубке Испании (14). Также в текущем сезоне сине-гранатовые могут завоевать 27-е чемпионство: команда Хави лидирует после 17 туров.
По мнению аналитиков, расклады на победу в ла лиге выглядят следующим образом:
• успех «Барселоны» идет за 1.44;
• «Реала» — за 2.80;
• «Атлетико» или «Реал Сосьедад» — уже за невероятные 150.
«Орлы» — самые успешные в Португалии: команда выиграла местный чемпионат рекордные 37 раз, а также 29 раз забрала Кубок страны. Также «Бенфика» неплохо выступала в еврокубках: дважды становилась сильнейшей в Лиге чемпионов, но чаще проигрывала в финалах — в общем, восемь поражений в решающих матчах ЛЧ и ЛЕ.
Самый экзотический представитель топ-10 — «Аль-Файсали» из Иордании. Клуб сметает местные трофеи: 34 раза выиграл чемпионат, 21 раз Кубок и 17 раз Суперкубок страны. Также «голубые орлы» дважды забрали Кубок АФК — второй по значимости континентальный турнир Азии.
Доминирующая в Германии «Бавария» тоже пролезла в топ-10 самых титулованных команд мира. На счету мюнхенцев рекорды по победам в бундеслиге (32), Кубке (20) и Суперкубке Германии (10). Также «ФК Голливуд» собрал шесть побед в Лиге чемпионов.
Разумеется, команда из Мюнхена — главный фаворит на чемпионство и в этом сезоне бундеслиги. Список основных кандидатов выглядит так:
• триумф «Баварии» можно взять за 1.07;
• «Лейпцига» — за 17.0;
• «Боруссии» — за 30.0.