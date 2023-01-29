У валенсийцев и мадридцев равное количество очков.

30 января идущий в зоне еврокубков «Вильярреал» сыграет дома с «Райо Вальекано». Игра 19-го тура чемпионата Испании пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано» 30 января 2023 года

«Вильярреал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.70, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Райо Вальекано» — за 5.40 (15%).

Считаете, что гости дадут бой и не уступят? Вариант Х2 идет за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

В шести из десяти последних очных матчей соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка — 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.81.

Можете взять пенальти за 2.80 или удаление за 4.00. Микст этих событий доступен за 8.00.

«Райо Вальекано» по ходу сезона забивает даже больше, чем «Вильярреал». При этом на гол гостей коэффициент немаленький — 1.65.

На то, что команда Кике Сетьена забьет дважды подряд, котировка — 2.08. У соперников такое же условие предложено за 6.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу хозяев идет за 6.10;

2:0 и ничья 1:1 — за 7.00.

«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 30 января 2023 года

«Вильярреал» провел два очень ярких и мощных матча в 2023 году — оба против мадридского «Реала». 7 января команда Кике Сетьена в драматичной встрече ла лиги выиграла 2:1, забив победный мяч с пенальти. А спустя 12 дней упустила преимущество в два мяча в Кубке Испании — 2:0 были на табло к 57-й минуте, но мадридцы все перевернули и прошли в полуфинал турнира (3:2). Несмотря на упущенную возможность выбить одного из фаворитов, есть факт — «желтая подлодка» показала отличный футбол.

Также в 2023 году «Вильярреал» разгромил в Кубке «Картахену» (5:1), победил в чемпионате «Жирону» (1:0) и поделил очки с «Сельтой» (1:1). В результате к 18-му туру коллектив Сетьена идет на пятом месте в таблице вровень с «Атлетико» — у команд по 31 очку. При этом клуб из Валенсии неожиданно имеет лучшие показатели по игре в обороне — 13 пропущенных голов против 16 у ребят Симеоне. В целом же это второй результат в ла лиге — меньше мячей влетело лишь в ворота «Барселоны» (шесть).

«Вильярреал» пропускает всего 0.88 мяча за 90 минут. На то, что «Райо Вальекано» не забьет в предстоящей встрече, котировка — 2.24.

Команда Андони Ираолы тоже в какой-то степени удивляет в этом сезоне: идет в топ-10, отставая всего на пять очков от зоны ЛЧ. Правда, в последних пяти матчах у «пчел» лишь одна победа и три поражения. Но при этом забивают они больше «Вильярреала» — 24 мяча против 21.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано»

«Вильярреал», без сомнений, более классная команда, которая обладает более сбалансированным и интересным составом. Чего стоит один только Жерар Морено — форвард уже давно является лидером команды из Валенсии и даже вызывался в сборную Испании. В этом сезоне на его счету 4+2.

Стоит обратить внимание и на историю противостояния: «Вильярреал» выиграл у «Райо» последние семь домашних матчей с общим счетом 19:5. Если же рассматривать все встречи, то «желтая подлодка» победила в четырех последних. Заключительную игру валенсийцы забрали со счетом 5:1. А сейчас они на ходу и показывают лучшие результаты, так что три очка должны достаться именно им.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.70.