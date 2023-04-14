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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Спартак»: Абаскаль даже без Промеса поймает на крючок обитателя дна таблицы

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Спартак».
Фото Global Look Press
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Автозаводцы не выигрывали у красно-белых восемь матчей подряд.

15 апреля в 23-м туре чемпионата России «Торпедо» примет «Спартак». Встреча в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени по свистку арбитра Павла Шадыханова. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и канале «Матч! Премьер» стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак» 15 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Спартак» явным фаворитом. На успех красно-белых предложен коэффициент 1.38, что соответствует 70% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (20%), победа «Торпедо» — за 8.00 (10%).

Команда Гильермо Абаскаля забила 48 мячей в РПЛ — больше только у «Зенита» (57). На тотал больше трех голов дана котировка 2.03, на ТМ (3) — 1.80.

«Спартак» пропустил в семи из девяти предыдущих встреч, а «Торпедо» — в 10 из 12. Обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Черно-белые забили на своем поле всего шесть мячей в РПЛ — худший результат сезона. На то, что хозяева не отметятся голами, есть котировка 2.30.

Самый вероятный точный счет, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — 2:0 в пользу «Спартака». Поставить на этот исход можно за 7.00.

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«Торпедо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 15 апреля 2023 года

Жозеп Клотет только возглавил «Торпедо», как пришла первая победа: в прошлом туре черно-белые обыграли «Факел» (2:0). Так москвичи оборвали неудачную серию из 10 встреч (семь поражений и три ничьи), сравнявшись по очкам с «Химками». Кстати, это лишь третий матч сезона, в котором автозаводцы не пропустили. При этом перед игрой со «Спартаком» у хозяев случились неприятности — они остались без пары важных игроков основы: проблемы со здоровьем у вингера Хожимата Эркинова и опорного полузащитника Ивана Енина.

Команда Гильермо Абаскаля дала огня в прошлом туре на пару с «Динамо» (3:3). Таким образом, «Спартак» не может победить уже в трех матчах РПЛ подряд — такой продолжительной «черной» серии в этом сезоне у красно-белых еще не было. Москвичи сохранили третью строчку в таблице, но отставание от «Зенита» выросло до 12 баллов. Проблемы «Спартака» можно связать с травмой лучшего бомбардира команды и РПЛ Квинси Промеса. Кроме него ближайший матч пропустят Георгий Джикия и Наиль Умяров.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»

Победа черно-белых в прошлом туре стала для них первой в шести предыдущих встречах РПЛ. Также команда забила впервые на этом отрезке. Всего у «Торпедо» лишь шесть голов за 11 поединков при родных фанатах. При этом в восьми из них не было обмена голами между командами, и в таком же количестве матчей забито два или меньше мячей.

«Спартак» не проиграл четыре из пяти прошлых выездных матчей в РПЛ (две победы и две ничьи). Команда Абаскаля забила в девяти из 11 гостевых встреч, а в пяти из семи отличилась минимум дважды. Кроме того, красно-белые не проиграли торпедовцам в восьми матчах РПЛ подряд, а в первом круге оказались сильнее со счетом 1:0.

«Торпедо» на кураже от долгожданной победы и «Спартак», который обменялся голами в шести из семи прошлых выездов, способны огорчить друг друга. Но класс команды Абаскаля обернется победой гостей.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.97.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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