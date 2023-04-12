«Севилья» проиграла все выездные матчи плей-офф.

13 апреля в Лиге Европы стартуют четвертьфиналы: в одном из матчей встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — немец Феликс Цвайер. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.42, это примерно 69% вероятности. Успех андалусийцев предложен с котировкой 8.00 (11%), даже ничья идет за гораздо более реалистичные 4.89 (20%).

«Манчестер» выглядит огромным фаворитом всего противостояния: поставить на проход команды Эрика тен Хага в полуфинал можно за 1.19, этот рынок на испанцев доступен за 4.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата предстоящей встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 2:0 идет за 6.54;

• успех 1:0 — за 6.75;

• выигрыш 2:1 — за 8.50.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.11. На прошлой стадии плей-офф «верх» по голам зашел только в одной игре манкунианцев, когда они разгромили «Бетис» (4:1).

При этом эксперты слабо верят, что на «Олд Траффорд» отличатся оба коллектива — этот рынок предложен с коэффициентом 2.06. Вариант «обе забьют — нет» доступен за более вероятные 1.77.

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 апреля 2023 года

В предыдущем раунде плей-офф манкунианцы уверенно разобрались с другой командой из Андалусии — «Бетисом» (5:1 по сумме двух игр). «Севилья» выглядела далеко не так уверенно: испанцы с большим трудом прошли турецкий «Фенербахче» (2:1).

Команда тен Хага находится в гораздо лучшей форме: за последние 20 матчей во всех турнирах потерпела лишь три поражения и оформила 14 побед. «Севилья» же проводит слабый сезон: движется только 13-й в чемпионате Испании, от зоны вылета — пять баллов.

«МЮ» неплохо смотрится в атаке: за 10 игр в Лиге Европы наколотил 19 голов. Сумасшедшую форму набрал форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд: англичанин в этом сезоне оформил уже 38 результативных действий (28+10). Но против «Севильи» нападающий, вероятно, не сыграет из-за травмы, хотя за восемь матчей в турнире он набрал восемь баллов по системе «гол+пас».

Считаете, что хозяева и без Рэшфорда сыграют ярко? Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола можно оформить за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.50.

Гости как раз не слишком надежно защищаются: в последних 10 играх во всех турнирах парни Хосе Луиса Мендилибара пропустили 18 мячей. Также «Севилья» — один из самых пропускающих коллективов ла лиги: получил 44 мяча за 28 туров (1.57 гола в среднем за игру).

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

«Манчестер» выглядит серьезным фаворитом: команда стабильнее выступает в этом сезоне и подошла к матчу в неплохой форме — оформила 14 побед в последних 20 играх во всех турнирах, а уступила всего три раза. «Севилья» же с трудом дошла до четвертьфинала Лиги Европы: в двух предыдущих этапах ее преимущество над оппонентом составляло лишь один гол по сумме двух игр. Также андалусийцы плохо выступают на выезде: в 1/16 финала уступили ПСВ 0:2, в 1/8 финала — «Фенербахче» (0:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.17.